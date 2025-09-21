Ngày 21/9, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TPHCM) vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.P.T.L. (16 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Tô Ký) mất tích dưới kênh Xáng.

Mẹ và em gái mòn mỏi ngóng chờ phép màu khi nam sinh lớp 9 mất tích dưới kênh. Ảnh: TK.

Theo người dân địa phương, sự việc đau lòng được phát hiện vào sáng 20/9. Tại hiện trường, người ta thấy chiếc xe đạp của nam sinh cùng một thùng đựng cá để lại bên bờ, gần chân cầu Xáng (xã Hóc Môn), còn L. thì không thấy đâu. Người dân nghi ngờ nam sinh trượt chân rơi xuống kênh sâu nên đã báo cho gia đình và chính quyền.

Đến nay, tung tích của L. vẫn chưa được xác định. Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng em trở về.

Không kìm được nước mắt, bà Trần Thị Chẵn – mẹ của L. – gục ngã bên bờ kênh. Bà nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm qua đi học về, con xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn đi...”. Câu nói đầy hối tiếc của người mẹ nghèo khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

Gia đình bà Chẵn vốn khó khăn. Bà làm công nhân, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống vất vả từng ngày. Giờ đây, nỗi đau mất con khiến bà gần như chết lặng.

Đứng cạnh mẹ, Nguyễn Hoài Bảo Ngọc – em gái của L. – lặng lẽ hướng mắt về dòng kênh. Ngọc chia sẻ anh trai là người hiền lành, mê câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Bản thân em đã nghỉ học để phụ giúp việc nhà, gánh bớt nỗi lo cho gia đình.

Bà Chẵn chết lặng ở trên bờ mong tin tức con. Ảnh: TK.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp Cảnh sát PCCC & CNCH cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, do lòng kênh sâu và rộng nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.