Chỉ khoảng 50 phút sau khi được mẹ đưa đến trường mầm non, bé gái 14 tháng tuổi bất ngờ bất tỉnh, ngưng tim. Sau 20 phút được hồi sức tích cực với sự phối hợp của 2 bệnh viện, tim trẻ đập trở lại.

Ngày 25/11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) thông tin các bác sĩ tại đây phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu bệnh nhi đột ngột ngưng tim trên lớp mầm non.

Theo lời kể của gia đình, sáng hôm đó, bé gái được mẹ đưa đến trường như thường lệ. Khoảng 50 phút sau, người mẹ bất ngờ nhận được điện thoại từ nhà trường thông báo con đã bất tỉnh.

Bé được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngưng tim ngoại viện. Đây là tình huống đặc biệt nguy kịch, nhất là ở trẻ nhỏ, bởi thiếu oxy kéo dài có thể gây tổn thương não và các cơ quan quan trọng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tim phổi nâng cao, phối hợp ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp và sử dụng thuốc theo phác đồ.

Hướng dẫn sơ cứu người bệnh đột ngột bất tỉnh, ngừng tim. Ảnh: BVCC.

Do việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch gặp khó khăn trong tình huống khẩn cấp, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật thiết lập đường truyền trong xương. Đây là phương pháp đưa thuốc vào hệ tuần hoàn nhanh chóng khi chưa thể tiếp cận đường truyền tĩnh mạch kịp thời.

Bệnh viện đồng thời huy động các chuyên khoa hồi sức và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhi đồng 1 để phối hợp chuyên môn, chuẩn bị phương án tiếp theo.

Trong phòng cấp cứu, các nhân viên y tế phân công nhiệm vụ cụ thể, từ ép tim, kiểm soát đường thở, sử dụng thuốc đến theo dõi đáp ứng hồi sức. Sau khoảng 20 phút nỗ lực liên tục, tim bé gái đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Đây là kết quả bước đầu quan trọng, song trẻ vẫn cần được tiếp tục hồi sức, theo dõi và điều trị chuyên sâu do nguy cơ tổn thương não và các cơ quan sau ngưng tim.

ThS. BSCKI. Nguyễn Kim Long - Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ngưng tim ở trẻ em có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, hóc dị vật, đuối nước, bệnh tim hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Khi phát hiện trẻ đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc chỉ thở ngáp, người xung quanh cần gọi cấp cứu 115 ngay, đồng thời tiến hành hồi sức tim phổi nếu có thể. Người được đào tạo cần kết hợp ép tim và thổi ngạt theo kỹ thuật dành cho trẻ em; người chưa có kỹ năng nên bật loa ngoài để làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.

Đặc biệt, các trường mầm non, cơ sở chăm sóc trẻ cần trang bị kiến thức sơ cứu, kỹ năng xử trí hóc dị vật và hồi sức tim phổi cơ bản cho giáo viên, nhân viên. Nhận diện sớm và cấp cứu đúng cách trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống của trẻ.