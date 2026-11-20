Đang đưa mẹ đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng bị mắc kẹt giữa dòng xe ùn tắc, con trai phát hiện một chiếc xe cấp cứu 115 gần đó liền cầu cứu.

Khoảng 6h45 ngày 20/11, xe của Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đang trên đường vận chuyển một bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa) theo kế hoạch. Khi đến khu vực giao nhau giữa đường Trần Phú và Lê Lợi (phường Nha Trang), xe gặp tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Giữa dòng phương tiện đông đúc, tổ cấp cứu bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ người nhà một bệnh nhân trên chiếc ô tô 7 chỗ của gia đình. Người này cho biết mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp nhưng xe không thể di chuyển do tắc đường.

Y sĩ Trần Thái Học lập tức tiếp cận ô tô để kiểm tra. Bệnh nhân là bà N.T.L (58 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang), được phát hiện trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở chưa rõ nguyên nhân.

Ngay tại hiện trường, y sĩ Học triển khai hồi sinh tim phổi, đồng thời liên hệ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, thông báo tình trạng người bệnh để bệnh viện chuẩn bị nhân lực, phương tiện tiếp nhận.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu. Ảnh cắt từ camera của bệnh viện.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ cấp cứu phải nhanh chóng lựa chọn phương án vận chuyển phù hợp. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh nhân và điều kiện thực tế, y sĩ Học quyết định mang thuốc, trang thiết bị lên xe 7 chỗ của gia đình để tiếp tục hồi sinh tim phổi, đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa gần hơn, thay vì tiếp tục hành trình đến Bệnh viện Quân y 87.

Nhận được thông tin từ đồng đội, lái xe 115 chủ động xin đường giữa dòng phương tiện ùn tắc, hỗ trợ mở lối cho ô tô chở bệnh nhân di chuyển nhanh đến bệnh viện. Trong khi đó, xe cấp cứu 115 tiếp tục đưa bệnh nhân ban đầu đến Bệnh viện Quân y 87 an toàn.

Khoảng 7h, ô tô chở bà L. đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Ê-kíp y tế cùng lực lượng bảo vệ nhanh chóng hỗ trợ đưa bệnh nhân lên băng ca, chuyển vào khu vực cấp cứu để tiếp tục hồi sức.

Sau khoảng 25 phút cấp cứu khẩn trương, bệnh nhân ghi nhận có tim trở lại, da niêm mạc hồng nhạt và được hỗ trợ thở máy. Bác sĩ Trần Đặng Gia Khiêm - Khoa Cấp cứu thăm khám, siêu âm tim và đánh giá tình trạng người bệnh. Chẩn đoán ban đầu là ngừng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện, nghi do nhồi máu cơ tim biến chứng vỡ thành thất.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu. Tiên lượng hiện vẫn rất nặng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hoà, với những trường hợp ngừng tim, ngừng thở, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sinh tim phổi ngay lập tức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong tình huống này, sự hỗ trợ kịp thời của nhân viên y tế ngay giữa đường ùn tắc đã tạo cơ hội để bệnh nhân được tiếp tục hồi sức tại bệnh viện.

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