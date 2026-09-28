Chiều 28/9, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải chở keo tràm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, anh Hồ V.H. (SN 1993, trú tại bản Tăng Ký) điều khiển xe máy BKS 73H1-459.41, chở theo bố là ông Hồ V.H. (SN 1965) và mẹ là bà Hồ T.B. (SN 1964) trên đường trở về sau khi dự tiệc tân gia nhà một người họ hàng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Ảnh: T. Đ

Khi đến Km133, đoạn qua bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, xe máy xảy ra va chạm với xe tải BKS 73C-172.xx chở keo tràm do tài xế N.Đ.S. (SN 1986, trú tại bản Bang, xã Kim Ngân) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến cha con anh Hồ V.H. tử vong tại chỗ. Bà Hồ T.B. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.