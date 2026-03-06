Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), người thân xác nhận ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ hưởng dương 46 tuổi. Nam ca sĩ ra đi sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh.

Tang lễ Kasim Hoàng Vũ sẽ được tổ chức tại Nhà quàn Vĩnh Phước, ở Texas. Lễ thăm viếng diễn ra vào 13-14/3, từ 10h-20h. Lễ hỏa táng được tổ chức vào 3h chiều Chủ nhật, ngày 15/3 cùng địa điểm.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46.

Từ giữa năm 2023, Kasim Hoàng Vũ nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị u xương hàm, buộc phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật kéo dài. Trong 3 năm cuối đời, anh tạm dừng hoàn toàn hoạt động ca hát vì sức khỏe suy kiệt, giọng bị ảnh hưởng và khuôn mặt biến dạng do phẫu thuật, chỉ ăn được thức ăn loãng và uống sữa, sụt đến 15kg. Chi phí điều trị lớn tạo áp lực tài chính khổng lồ khi anh gần như cạn kiệt sau thời gian dài chữa bệnh. Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ để lại niềm tiếc thương trong lòng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Người nhạc sĩ khóc trong mưa Đà Lạt, tiễn người bạn tri kỷ

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy - người mà Kasim thường gọi bằng "lão" - chia sẻ những dòng tâm tư xúc động từ Đà Lạt. Anh kể rằng một thời, "lịch làm việc" của Kasim là cả ngày ngồi cùng anh tại quán cafe Papa Hồ Con Rùa, chiều tối lại ra lề đường cụng ly với nhạc sĩ Lê Quang. Đó là những ngày tháng mà giờ nhìn lại, anh mới nhận ra là đẹp nhất, đầy mộng mị và ít lo âu nhất trong cuộc đời người ca sĩ trẻ. Anh viết: "Lão Nhất Huy sẽ mãi nhớ chú Kasim trong mỗi ly cafe ngọt đắng nỗi niềm!".

Chia sẻ riêng với VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy kể thêm một kỷ niệm không thể quên, đó là lần mẹ Kasim - ca sĩ Bích Phương - liên hệ nhờ anh để Kasim hát bài Tình mẹ. Hôm đó hai mẹ con cùng lên sân khấu biểu diễn, anh đứng dưới nhìn mà khóc lúc nào không hay. Với nhạc sĩ, đó không chỉ là một tiết mục hát - đó là bài hát "hóa giải" tình cảm giữa Kasim và người mẹ, một khoảnh khắc thiêng liêng mà anh tin cả hai mẹ con sẽ mãi ghi nhớ. Và giờ đây, khi Kasim đã ra đi, kỷ niệm ấy lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Kasim Hoàng Vũ được mẹ Bích Phương chăm lo những năm tháng chữa bệnh ở Mỹ.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cho biết ca sĩ Bích Phương tâm đắc nhất với 2 câu trong bài: "Mẹ đã có phút giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười" và "Mẹ vẫn thứ tha dù cho con bao nhiêu lầm lỗi". Anh nghĩ có lẽ đó cũng là "vấn đề" riêng của Kasim với mẹ - những điều chưa kịp nói hết, được gửi gắm trọn vẹn vào lời bài hát.

Với anh, phiên bản Tình mẹ do hai mẹ con cùng thể hiện trên sân khấu là ấn tượng nhất từ trước đến nay - không phải vì dàn dựng hay kỹ thuật mà vì chính người mẹ đã bước lên sân khấu cùng con trai, hát những câu chữ mà có lẽ chỉ 2 người mới thật sự hiểu hết ý nghĩa.

Kasim còn là cậu bé nhút nhát, rất ngoan và dễ thương

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Xuân Hương kể bà biết Kasim từ khi cậu còn khoảng 7-8 tuổi, trong một lần ra Đà Nẵng diễn - hồi đó Kasim còn là cậu bé nhút nhát, rất ngoan và dễ thương. Về sau, 2 cô cháu có dịp cùng đứng trên sân khấu chương trình Duyên dáng Việt Nam trong chuyến lưu diễn tại Úc - khoảnh khắc mà người mẹ Bích Phương tràn đầy tự hào.

"Không ngờ Kasim mới đi được một đoạn đường ngắn lại phải buông tay ước mơ dang dở giữa chừng", nghệ sĩ nghẹn ngào.

Kasim Hoàng Vũ từng là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả.

Ca sĩ Y Garia cũng chia sẻ với VietNamNet biết Kasim từ thời sinh viên, khi anh hay lẽo đẽo theo cha Y Moan và chú trong những chuyến đi diễn ngoài Đà Nẵng. Kasim từ nhỏ rất thích hát nhạc Tây Nguyên, có lẽ vì ngoại hình cũng na ná người Tây Nguyên.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, mẹ anh là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương, còn cha là người Ai Cập. Anh từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải Nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998 và được giải '"Ca sĩ được yêu thích nhất'' Sao mai Điểm hẹn 2004. Chất giọng nam cao khỏe khoắn, phong cách biểu diễn máu lửa và vẻ ngoài lãng tử từng khiến anh trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả.

Kasim Hoàng Vũ hát "Giấc mơ Chapi":

Ảnh: FBNV, video: YouTube