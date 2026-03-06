Sáng 6/3 (giờ Việt Nam), bầu show Qui Ngọc - người gắn bó lâu năm với Kasim Hoàng Vũ tại Mỹ - chia sẻ với VietNamNet hình ảnh bà Bích Phương - mẹ Kasim và người thân đứng trước quan tài tại nhà quàn, chỉnh sửa khăn phủ trắng.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ đau đớn bên thi hài con trai.

Tony (bạn thân của Kasim Hoàng Vũ) cùng bà Bích Phương đưa Kasim về nhà quàn. Bà cũng tự tay chọn quan tài cho con. Tang lễ dự kiến giản dị, gọn nhẹ vào Chủ nhật tuần tới (15/3), theo nguyện vọng của gia đình không muốn ồn ào.

"Chứng kiến cảnh một người mẹ ôm con trong nỗi đau nghẹn ngào, thật sự không gì có thể diễn tả được sự xót xa trong lòng", bầu show Qui Ngoc chia sẻ.

Bà Bích Phương làm các thủ tục xác nhận cho Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: Qui Ngọc

Kasim Hoàng Vũ tên thật là Nguyễn Đức Hoàng Vũ. Anh sinh năm 1980, mất ngày 1/3/2026 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Houston, Texas, Mỹ, hưởng dương 46 tuổi. Nam ca sĩ ra đi rất nhẹ nhàng và thanh thản trong vòng tay của mẹ - ca sĩ Bích Phương - khi đang ăn trưa.

Kasim Hoàng Vũ qua đời sau hơn 2 năm chống chọi kiên cường với căn bệnh u xương hàm (viêm khớp xương quai hàm tái phát, kèm nang xương hàm và cổ). Bệnh tình bắt đầu từ năm 2023, khiến anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn tại Mỹ, dẫn đến gương mặt biến dạng nghiêm trọng, sụt cân nhanh chóng (từ 70kg xuống còn khoảng 50kg) và không thể hát hay biểu diễn.

Theo chia sẻ từ bầu show Qui Ngọc và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (bạn thân Kasim) với VietNamNet, dù đau đớn triền miên, Kasim vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường đến phút cuối cùng. Hình ảnh cuối cùng bên mẹ trên mạng xã hội dịp Noel 2025 khiến nhiều người xúc động.

Các đồng nghiệp như Tùng Dương, Thanh Thảo, Thúy Nga, Duy Trường... bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, nhấn mạnh Kasim là giọng ca rock nổi bật thập niên 2000. Trước khi bệnh nặng, Kasim định cư tại Mỹ và sở hữu nhiều bất động sản nhưng bệnh tật khiến anh phải nhận sự hỗ trợ gây quỹ từ cộng đồng để chữa trị.

Tang lễ Kasim Hoàng Vũ sẽ được tổ chức tại Nhà quàn Vĩnh Phước, ở Texas. Lễ thăm viếng diễn ra vào 13-14/3, từ 10h-20h. Lễ hỏa táng được tổ chức vào 3h chiều Chủ nhật, ngày 15/3/2026 tại cùng địa điểm.

Kasim trong sự kiện ở Mỹ:

Minh Phi

Ảnh: LP