Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3/2026 tại Texas, hưởng dương 46 tuổi. Anh để lại người vợ Việt kiều, 2 người con cùng ký ức về một người nghệ sĩ đã yêu nghệ thuật bằng tất cả trái tim cho tới hơi thở cuối cùng.

Chia sẻ với VietNamNet, bầu show Qui Ngọc - người gắn bó với Kasim Hoàng Vũ qua nhiều năm hoạt động tại Mỹ - khẳng định chưa từng gặp ai có nghị lực sống mạnh mẽ như nam ca sĩ.

Năm ngoái, Qui Ngọc cùng nhóm nghệ sĩ gồm danh hài Nhật Cường, danh hài Thúy Nga, ca sĩ Tuấn Hiền và nhiều đồng nghiệp khác đã xuống Houston tổ chức show gây quỹ giúp Kasim có tiền chữa bệnh. Trước ngày diễn, cả nhóm ghé thăm nhà hàng của anh. Thấy đông người kéo đến, Kasim lặng lẽ một mình xuống bếp nấu ăn tiếp đãi cả chục người và nhất định không để ai phụ giúp dù chỉ một tay. "Tôi thấy vậy rất thương Kasim", Qui Ngọc bùi ngùi nhớ lại.

Qui Ngọc còn nhắc đến sự tử tế của Kasim trong từng buổi diễn. Mỗi khi show gặp sự cố thời tiết - tuyết rơi hay mưa lớn khiến vắng khán giả, bầu show lỗ vốn - Kasim sẵn sàng bớt cát-sê hoặc không lấy tiền. Anh nhiều lần đưa Kasim sang Atlanta biểu diễn và có một lần đặc biệt - đúng vào chuyến đầu tiên Kasim đặt chân đến Mỹ, Qui Ngọc đã tổ chức riêng một show đón sinh nhật cho anh tại Atlanta.

Nguyễn Hồng Nhung cùng các đồng nghiệp bên Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: Tư liệu

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung - người cùng Kasim Hoàng Vũ thi Sao mai điểm hẹn 2004 - chia sẻ với VietNamNet rằng dù biết anh đã từng ngày kiên trì chiến đấu với bệnh tật, chị vẫn chưa thể tin đó là sự thật khi nghe hung tin.

Với Nguyễn Hồng Nhung, Sao mai điểm hẹn không chỉ là một cuộc thi - đó là nơi chị gặp và hiểu một người đồng nghiệp mà chị sẽ mang hình ảnh theo suốt cuộc đời. Chị nhớ Kasim như một nghệ sĩ luôn sống hết mình với nghề, không chỉ cháy bỏng trên sân khấu mà còn chân thành, tử tế và tràn đầy năng lượng tích cực trong từng mối quan hệ với người làm việc cùng.

Điều chị trân trọng và khâm phục hơn tất cả không chỉ là tài năng mà còn là tình yêu anh dành cho nghệ thuật, ngay cả khi cơ thể đã không còn đủ sức để theo đuổi nó. Chị kể, khi bệnh tình đã khiến Kasim không còn hát tròn vành, không còn nói chuyện bình thường như trước, chị vẫn nhìn thấy trong ánh mắt anh một ngọn lửa chưa bao giờ tắt - ngọn lửa của người nghệ sĩ khao khát được đứng trên sân khấu, được cống hiến, được sống đúng với trái tim mình.

"Có những lúc cơ thể không còn cho phép nhưng tâm hồn anh vẫn hướng về âm nhạc. Anh không đầu hàng số phận, không buông bỏ điều mình yêu nhất. Chính điều đó mới là điều đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Anh ra đi, nhưng hình ảnh một người nghệ sĩ sống trọn vẹn với đam mê, kiên cường đến phút cuối cùng sẽ còn ở lại mãi", chị chia sẻ.

Ảnh: FBNV, video: LP