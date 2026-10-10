TPHCM

Hai cây phượng lớn trên đường số 30, phường Tân Hưng (TPHCM) bất ngờ bật gốc, kéo đổ 3 trụ điện, đè trúng một ô tô và hai xe máy đang đỗ bên đường.

Ngày 10/10, nhiều hộ dân sống trên đường số 30, phường Tân Hưng vẫn chưa hết lo lắng sau sự cố hai cây phượng lớn bất ngờ bật gốc, kéo đổ 3 trụ điện và làm hư hỏng nhiều phương tiện.

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào chiều 9/10. Thời điểm này, trời tạnh ráo, không có mưa lớn hay gió lốc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AD

Bất ngờ, hai cây phượng có tán rộng nằm sát nhau phát ra tiếng động rồi đổ gục xuống đường. Trong quá trình ngã đổ, thân và cành cây vướng vào hệ thống dây cáp, kéo theo 3 trụ điện gần đó đổ xuống.

Tại hiện trường, hai cây phượng chắn ngang đường, dây cáp đổ chằng chịt. Thân cây và một trụ điện đè trúng hai xe máy và một ô tô BMW đang đỗ gần đó, khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng. Sự cố cũng khiến khu vực bị mất điện đột ngột.

Nhân viên cây xanh dọn dẹp hiện trường hai cây phượng bật gốc, đè trúng ô tô và xe máy. Ảnh: AD

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Hưng phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Nhân viên điện lực và đơn vị cây xanh sau đó phối hợp cưa tỉa cành, thu dọn cây đổ, xử lý dây cáp và khắc phục sự cố điện.

Trước đó, sáng sớm 7/10, một cây cổ thụ cao hơn 20m trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, cũng bất ngờ đổ chắn ngang đường. Vụ việc khiến một người đi xe máy bị xây xát nhẹ, giao thông khu vực ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.