Trong vụ lật đò chở 7 người sáng mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh, 2 cha con ông Cao Hữu Tình (48 tuổi) và Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi), trú thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã kịp thời cứu được 5 người bị nạn, trong đó 3 người may mắn sống sót.

Những ngày sau đó, cha con Đức đều bị nhiễm lạnh, giọng khản đặc. Điện thoại cũng hỏng, phải mang đi sửa. Đức kể, sáng hôm ấy, 4 cha con gồm anh Tình, Đức và 2 em đi thuyền đến nhà cô cách đó 17km chúc Tết.

Ông Cao Hữu Tình và cháu Đức (15 tuổi) đã cứu được 5 người, trong đó 3 người may mắn sống sót. Ảnh: Hải Sâm

Chiếc thuyền gia đình sử dụng vốn là phương tiện đánh cá, công cụ mưu sinh chính. Thuyền của họ đi qua một bãi cát cạn nhô ra, cách bờ sông khoảng 3–4m.

“Ba cho đò chạy qua rồi, bỗng thấy một đôi tay chới với. Lúc đầu, ba không nghĩ là có người chết đuối, chỉ tưởng ai say rượu gặp nước nên nói cháu đứng trước mũi đò để ba chạy lại kéo họ vào. Khi lại gần, cháu thấy một người phụ nữ đang chới với giữa dòng, sau mới biết đó là cô Nguyễn Thị Bích Hà”, Đức kể.

Đức kéo cô Hà lên đò rồi lập tức nhảy xuống nước cứu một bé trai khác. Kéo được em lên, Đức cởi áo quần dài của mình cho em và cô Hà mặc. Khi biết có thêm người nữa đã chìm, Đức lặn tìm và kéo lên thêm một bé trai khác.

“Sau đó, cháu thấy bà nội các em nổi lên mặt nước nên xuống kéo bà vào bãi. Rồi lại thấy một bé gái khoảng 2 tuổi nên lao xuống bế em lên hô hấp nhưng không kịp vì em đã tím tái hết rồi…”, giọng Đức nghẹn lại.

Bản thân ông Tình mang bệnh ung thư, vợ bị bệnh động kinh, con gái mắc bệnh tim, gia cảnh rất khó khăn. Ảnh: Hải Sâm

Khi được hỏi lúc đó em nghĩ gì, Đức chỉ nói: “Thấy người gặp nạn, cháu nhảy xuống cứu thôi, không suy nghĩ gì. Cháu tiếc là không thể cứu được hết”.

Theo lời Đức, gia đình chị Hà gặp nạn ở vị trí khác, sau đó cả nhà trôi dạt về bãi hoang này. Dù gọi là doi cát nhưng nước vẫn ngập đến cổ, từ đó vào đến bờ cũng 3–4m.

Trong suốt quá trình Đức lao xuống cứu người, anh Tình điều khiển đò áp sát vị trí gặp nạn, phối hợp đưa nạn nhân lên.

Sau khi cứu được 5 người, trong đó 3 người sống sót, cha con anh Tình đến nhà người thân thay áo quần, ăn tạm rồi tiếp tục cùng lực lượng cứu hộ tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Khi tìm được nạn nhân cuối cùng, cả hai cha con đều bị nhiễm lạnh, giọng khản đặc. Thế nhưng vì mưu sinh, họ vẫn phải đi thả lưới bắt cá để duy trì cuộc sống.

Đức cho biết, mỗi năm ba em tái khám 2 lần vì ung thư tuyến giáp. Mẹ bị động kinh, em trai Cao Thành Tâm (5 tuổi) bị tim bẩm sinh, đã mổ khi mới tròn 2 tháng tuổi. Vì mẹ không thể lao động, ngoài giờ học, Đức phụ ba đi thả lưới đánh cá cả đêm, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật.

Anh Nguyễn Văn Lương, chồng chị Hà đau xót khi cùng lúc mất cả bố mẹ và 2 con gái. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Nhiều người làm nghề chài lưới, đặc biệt ở vùng sông nước, có quan niệm rằng không nên trực tiếp cứu hoặc vớt người chết đuối vì có thể bị "hà bá bắt thế". Thế nhưng với cha con anh Tình thì không.

Mùa lũ năm 2025, anh cùng người con trai thứ hai (nay học lớp 8) từng cứu sống vợ chồng ông Nhân, bà Yến bị chìm đò tại xã Phù Hóa (cũ). Năm 2019, anh cũng cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước khi tắm sông cùng bạn.

Tính đến nay, anh Tình và các con đã trực tiếp tham gia cứu vớt 14 người gặp nạn trên sông Gianh, trong đó có 6 người được cứu sống.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, nhận định nếu không có cha con ông Tình kịp thời ứng cứu, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn. “Sau khi lo hậu sự cho 4 nạn nhân, địa phương sẽ có hình thức khen thưởng hai cha con, đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp tỉnh biểu dương”, ông nói.