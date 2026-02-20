Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu N.D.Ch. (14 tuổi), nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền chở 7 người đi chúc Tết.

Sáng nay, thi thể ông N.V.T., ông nội của Ch., cũng đã được tìm thấy.

Trước đó, trưa ngày 19/2, chiếc thuyền chở 7 người trong gia đình ông N.V.T. và bà C.T.Ng. (cùng 68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình), chị Nguyễn Thị Bích Hà (con dâu, 36 tuổi) cùng 4 con nhỏ bị lật, chìm trên sông Gianh. Bốn cháu gồm N.D.Ch. (14 tuổi), N.D.Kh. (12 tuổi), N.T.Ph. (10 tuổi) và N.A.Nh. (3 tuổi).

Khoảng 12h, ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú xã Tân Gianh, Quảng Trị) cùng 3 người con (2 trai, 1 gái) đang điều khiển thuyền ngược sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện bên kia bờ có người chới với giơ tay cầu cứu.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông bà nội và hai cháu đã ra đi. Ảnh: Ng. Dũng

Ông Tình lập tức tăng ga, cho thuyền chạy nhanh về phía có người cầu cứu. Không một phút chần chừ, ông và con trai Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi) đã lao xuống dòng nước cứu người, sau đó báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.

Cha con ông Tình đã cứu được 3 người còn sống là chị Bích Hà cùng hai con N.D.Kh., N.T.Ph., đồng thời đưa cháu N.A.Nh. trong tình trạng nguy kịch và bà C.T.Ng. đã tử vong lên bờ.

Dù lập tức được chuyển đi cấp cứu, cháu N.A.Nh. không qua khỏi; ông N.V.T. và cháu N.D.Ch. mất tích.

Sau khi được cứu, chị Nguyễn Thị Bích Hà được chăm sóc y tế. Nhưng nỗi buồn đau khiến chị không thể ngồi yên khi cha chồng và con gái vẫn còn bặt vô âm tín.

Chị Bích Hà nghẹn ngào gọi con trên sông. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chị phải chứng kiến con gái ra đi, mẹ chồng vĩnh viễn không còn, tiếp đó là tin dữ về cha chồng. Chị gắng gượng đứng dậy, mang hy vọng nhỏ nhoi dõi mắt theo đội tìm kiếm rà soát từng mét sông để tìm con chị đang mất tích.

Giữa mênh mang sóng nước, chiếc thuyền cứu hộ lướt chậm trên mặt sông. Giọng chị Hà run lên, lạc đi: “Cún ơi, con về với mẹ nha… Ông nội về rồi, còn mình con thôi. Về với mẹ kẻo lạnh con ơi…”

Tiếng gọi như xé lòng, có lúc chị nghẹn lại, không nói thành lời, chỉ còn tiếng nấc cố kìm.

Đến chiều nay, thi thể con gái chị đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Không còn tiếng cười trẻ thơ hay không khí rộn ràng đầu Xuân, trong nhà chị Hà là những bàn thờ lập vội, khói hương nghi ngút, những đôi mắt đỏ hoe của người thân, xóm giềng đến chia buồn cùng tang gia.

Anh Nguyễn Văn Lương, chồng chị Hà đau xót khi cùng lúc mất cả bố mẹ và hai con gái. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Ông Hoàng Quốc Việt, một người thân của chị Hà chia sẻ: “Hà kể lại là khi cả gia đình ra đến giữa dòng sông thì thuyền bỗng dưng bị chết máy. Bố chồng Hà đã cố sửa chữa. Một lúc sau thuyền bất ngờ rồ ga, quay ngang rồi chìm, cả 7 người rơi xuống sông”.

Một chuyến đi đầu năm vốn để sum họp, chúc tụng đã hóa thành nỗi tang thương không gì bù đắp nổi. Giữa dòng sông thân thuộc, biến cố bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong cùng một gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Trưởng thôn Tân Hóa cho biết gia đình chị Hà đều làm nông, cuộc sống khó khăn. Thời điểm gia đình gặp nạn, chồng chị Hà là anh Nguyễn Văn Lương (38 tuổi) đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Q.V

Được biết, khu vực xảy ra vụ chìm thuyền có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp. Trong hai ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người và phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo lãnh đạo xã Tuyên Bình, đây là vụ tai nạn đặc biệt thương tâm xảy ra đúng dịp Tết, thời điểm lẽ ra mọi gia đình đang quây quần, sum họp. Gia đình chị Hà vốn đã khó khăn, nay lại phải gánh chịu cú sốc quá lớn, nỗi đau mất mát khó có thể nguôi ngoai.