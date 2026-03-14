Ngày 14/3, Công an xã Lao Bảo cho biết đã làm rõ vụ đập phá cụm linh vật ngựa “Mã đáo thành công” trưng bày tại công viên xã này.

Theo cơ quan công an, hai cháu bé 7 và 9 tuổi, cùng trú tại thôn Ka Tăng (xã Lao Bảo) đã sử dụng cán cờ bằng sắt đập phá các linh vật ngựa, khiến nhiều tượng bị hư hại nghiêm trọng như gãy đầu, mất đuôi, gãy chân.

Chính quyền địa phương cho biết thêm, trong số hai cháu bé này, một cháu sống với ông bà nội, một cháu sống với mẹ. Các cháu ít được gia đình quản lý nên thường đi lang thang vào ban đêm.

Cụm linh vật “Mã đáo thành công” bị hai cháu bé đập phá. Ảnh: Hương Lài

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để răn đe, giáo dục hai cháu.

Địa phương đang xem xét hai phương án xử lý đối với cụm linh vật bị hư hại: sửa chữa, tiếp tục trưng bày nếu kinh phí phù hợp; di dời để đảm bảo mỹ quan khu vực công viên.

Cụm linh vật “Mã đáo thành công” gồm 8 tượng ngựa có kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, được bố trí tại công viên xã Lao Bảo trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Cụm linh vật đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham quan.

Thời gian qua, nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước sự việc linh vật ngựa bị đập phá.