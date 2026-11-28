Hai bé trai 2 và 3 tuổi được người thân phát hiện rơi xuống ao nuôi cá trong vườn nhà ở Quảng Ninh. Dù được đưa đi cấp cứu, cả hai cháu đều không qua khỏi.

Ngày 28/11, đại diện lãnh đạo UBND phường Hiệp Hòa (TP Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ hai bé trai tử vong do đuối nước tại khu Bến Thóc.

Khu vực ao nơi hai cháu bé tử vong. Ảnh: P.C

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, cháu V.N.K. (sinh năm 2023, con anh Vũ Nguyên T., trú khu Bạch Đằng) được gia đình gửi tại nhà bà ngoại ở khu Bến Thóc.

Tại đây, cháu K. chơi cùng cháu N.T.P. (sinh năm 2024, con anh Nguyễn Thanh H.).

Trong lúc chơi, hai cháu không may trượt chân xuống ao nuôi cá trong vườn nhà. Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng đưa các cháu lên bờ và chuyển đến Trung tâm Y tế Quảng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai bé đều không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ các gia đình lo hậu sự cho hai cháu bé.

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