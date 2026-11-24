Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng sau vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa).

Chiều 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau vụ nổ, sập nhà tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa), cùng với việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đã huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu. Đồng thời, lực lượng công an hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn khi di dời, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn.



Khoảng 126 hộ dân được tổ chức di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh.

Người dân nhanh chóng di dời, chủ yếu mang theo những đồ dùng sinh hoạt cơ bản.

Một số người dân lựa chọn đến ở nhà người thân thay vì đến khu tái định cư để thuận tiện cho sinh hoạt.

Theo Công an Hà Nội, nguyên nhân ban đầu vụ việc nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần công trình một tầng phía sau nhà tập thể E4. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Trước đó, khoảng 8h05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là cửa hàng ăn uống, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, vụ nổ làm 6 người tử vong. 11 người bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện Việt Đức, Xanh Pôn, Đại học Y và Đống Đa.