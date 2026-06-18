Cách đây gần 4 thập kỷ, bé gái 6 tuổi và em trai 2 tuổi ở Dương Tân, Hồ Bắc (Trung Quốc) cùng bị bắt cóc, sau đó bị bán đến hai gia đình khác nhau ở vùng nông thôn Hàm Đan, Hà Bắc, trang 163 đưa tin.

Suốt nhiều năm, gia đình không ngừng tìm kiếm hai đứa trẻ. 9 năm trước, người chị gái tên Vương Mộc Vân nhờ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc chương trình “Tìm lại con yêu” đã đoàn tụ thành công với mẹ ruột.

Sau ngày trở về, hành trình tìm lại em trai Trần Địch Kim trở thành mong mỏi lớn nhất của Vương Mộc Vân và người mẹ già. Tháng 5/2026, sau gần 4 thập kỷ chờ đợi, tin vui cuối cùng cũng đến. Trần Địch Kim đã được tìm thấy.

Chị Vương Mộc Vân (đầu tiên từ trái sang) hạnh phúc đưa em trai bị bắt cóc (thứ 3 từ trái sang) đoàn tụ với gia đình

Ngày 16/6, hai chị em rời Hà Bắc trở về quê nhà. Rạng sáng hôm sau, họ có mặt tại Vũ Hán, bắt đầu hành trình trở về thôn Thạch Hạ, thị trấn Long Cảng, huyện Dương Tân - nơi người mẹ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Trên đường về, khi nhắc đến khoảnh khắc gặp lại mẹ, Vương Mộc Vân nghẹn ngào: “Cuối cùng em cũng có thể về nhà, được gặp mẹ rồi”.

Nghe chị khóc, Trần Địch Kim ngồi phía trước lập tức đưa khăn giấy cho chị lau nước mắt.

“Tôi từng trở về nhận lại mẹ, nhưng lần này cảm xúc còn đặc biệt hơn, vì tôi có thể đưa em trai cùng về nhà”, Vương Mộc Vân chia sẻ.

Sáng 17/6, tại cổng thôn Thạch Hạ, người thân đã chờ sẵn với băng rôn chào đón. Hai bên đường treo đầy pháo mừng, tiếng pháo vang lên khi chiếc xe chở hai chị em tiến vào làng.

Sau 39 năm xa cách, Trần Địch Kim cuối cùng cũng đặt chân lên con đường trở về nhà. Khi đến trước cửa, anh quỳ xuống trước mẹ ruột. Người mẹ ôm chặt con trai, hai mẹ con bật khóc trong giây phút đoàn tụ sau gần nửa đời người chờ đợi.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 39 năm cuối cùng đã có một cái kết trọn vẹn: những người thân thất lạc năm nào đã trở về bên nhau.