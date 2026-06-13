Ngày 10/6, tại đội điều tra hình sự Công an Miên Dương (Trung Quốc), gia đình ông Tăng Lệnh Quý đã có cuộc hội ngộ đặc biệt với người con trai út Tăng Lý, đứa trẻ từng mất tích khi mới 3 tháng tuổi.

39 năm trước, vì vợ sau sinh sức khỏe yếu, gia đình đông con không thể xoay xở chăm sóc, ông Tăng Lệnh Quý quyết định gửi con trai út cho chị gái đang kinh doanh ở Thành Đô nuôi giúp một thời gian, trang QQ đưa tin.

Cha mẹ bật khóc khi ôm con trai - người đã bị bắt cóc 39 năm. Ảnh: QQ

Một ngày nọ, có một người đàn ông và một phụ nữ đến cửa hàng của bà Tăng lấy hàng. Vì cần ra kho cách đó hơn một dặm để lấy đồ, bà nhờ họ trông giúp cháu trai trong chốc lát. Không ngờ, khi quay lại, hai người này cùng đứa trẻ đã biến mất.

“Tôi từng nghĩ họ là khách quen, không bao giờ ngờ họ lại có ý định bắt cóc cháu mình”, bà Tăng nghẹn ngào kể lại.

Đứa trẻ mất tích trở thành nỗi đau lớn nhất của cả gia đình. Vì quá sợ hãi và áy náy, bà Tăng không dám nói sự thật với em trai ngay lập tức. Gần 3 tháng sau, khi ông Tăng Lệnh Quý tìm đến, bà mới bật khóc kể lại mọi chuyện.

Từ đó, tình cảm giữa hai chị em rơi xuống đáy vực. Hai người không gặp nhau suốt hơn 20 năm. "Tôi luôn cảm thấy có lỗi với gia đình. Cha mẹ trước khi qua đời cũng dặn tôi nhất định phải tìm lại cháu”, bà Tăng nói.

Sau khi cha mẹ mất, bà chủ động tìm em trai. Mối quan hệ giữa hai người dần được hàn gắn, nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

Sau khi con trai mất tích, vợ chồng ông Tăng Lệnh Quý đi khắp nơi tìm kiếm, từng đến nhiều địa phương hỏi thăm tin tức nhưng không có kết quả.

Họ cũng đăng ký thông tin tìm kiếm con trên nhiều nền tảng, đồng thời tham gia lấy mẫu ADN để chờ ngày đoàn tụ.

Năm 2025, cảnh sát Miên Dương tiếp nhận thông tin tìm kiếm của gia đình. Sau quá trình đối chiếu dữ liệu ADN với hệ thống tìm kiếm người mất tích, cảnh sát phát hiện mẫu sinh học của ông Tăng Lệnh Quý và một người đàn ông tên Vương Đại Bằng có quan hệ huyết thống.

Sau khi giám định, kết quả xác nhận: Vương Đại Bằng chính là Tăng Lý, cậu bé mất tích 39 năm trước. Ngày đoàn tụ cũng chính là sinh nhật của Tăng Lý.

Khi cánh cửa mở ra, Tăng Lý đứng bên ngoài, xúc động đến mức phải lùi lại vài phút để bình tĩnh trước khi bước vào.

Vừa nhìn thấy con, vợ chồng ông Tăng Lệnh Quý bật khóc, chạy đến ôm chặt lấy con trai sau 39 năm xa cách.

Người mẹ quá xúc động, liên tục bật khóc và cần sự an ủi của các con mới dần bình tĩnh lại.

“Con về rồi, chúng ta đừng quá xúc động”, Tăng Lý vừa khóc vừa nhẹ nhàng an ủi mẹ bằng giọng nói quê nhà.

Bà Tăng không kìm được nước mắt khi gặp lại cháu trai sau gần 4 thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Tăng Lý cho biết anh lớn lên ở một tỉnh phía đông Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã biết mình không phải con ruột của gia đình nuôi dưỡng. Nhiều năm trước, anh bắt đầu hành trình tìm lại cha mẹ.

“Tôi từng nghe nói mình có thể là người Thành Đô, nhưng không biết phải tìm từ đâu. Năm 2004, tôi đến Thành Đô lập nghiệp và nhiều lần quay lại đây làm ăn. Tôi chưa từng từ bỏ hy vọng”, anh cho biết.

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi bà Tăng 80 tuổi bước đến gặp cháu trai. Bà nắm chặt tay Tăng Lý, nước mắt rơi không ngừng. Sau 39 năm sống trong ân hận, tự trách, cuối cùng bà cũng có thể nói lời giải thoát với chính mình.