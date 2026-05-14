Giây phút đoàn tụ xúc động của hai cha con sau hơn 3 thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Câu chuyện của ông Đặng Xương Hoa (SN 1959, huyện Vũ Thắng, Tứ Xuyên, Trung Quốc) khiến nhiều người nghẹn lòng.

Sau khi kết hôn năm 1984, vợ chồng ông lần lượt có 1 con gái và 1 con trai. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình nhỏ vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc, theo QQ.

Bi kịch xảy ra vào năm 1989 khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh, để lại ông một mình nuôi hai con nhỏ. Đầu năm 1991, trong lúc nông nhàn, ông lên Trùng Khánh làm thuê và gửi hai con cho mẹ già chăm sóc.

Khoảng một tháng sau, khi đang làm việc trên công trường, ông bàng hoàng nhận tin dữ từ người đồng hương: “Con trai anh mất tích rồi!”.

Ông lập tức bắt xe về quê trong đêm. Tại nhà, mẹ ông vừa khóc vừa kể lại sự việc. Ngày 20/1/1991, bà dẫn cháu trai Đặng Nghi cùng vài đứa trẻ khác sang làng bên ăn cưới. Tối hôm đó có chiếu phim ngoài trời nên rất đông người tụ tập xem.

Trong lúc bà dắt các cháu chen qua đám đông, bất ngờ có vài người đàn ông ép vào giữa, cố tình tách bà và bọn trẻ ra. Khi bà chen lên phía trước và quay lại nhìn thì Đặng Nghi đã biến mất.

Bà đi tìm khắp nơi, gọi đến khản giọng nhưng không thấy cháu đâu nữa. Sau biến cố ấy, ông Đặng Xương Hoa bắt đầu hành trình tìm con suốt hơn 3 thập kỷ.

Ông đi làm thuê khắp nơi, cứ thấy ở đâu có thông tin về trẻ bị bắt cóc hay đường dây buôn người là tìm đến dò hỏi. Nỗi đau mất con đeo bám ông suốt cuộc đời. Ông kể, mỗi lần nhìn thấy quần áo hay chiếc mũ lính nhỏ con trai từng đội, ông lại bật khóc.

Năm 2011, mẹ ông Đặng qua đời trong day dứt. Trước lúc nhắm mắt, bà nắm tay con trai và liên tục nói: “Nhất định phải tìm được Tiểu Nghi…”.

Tháng 11/2025, ông tìm đến phòng hỗ trợ đoàn tụ của công an Miên Dương để cầu cứu. Qua xét nghiệm ADN và phân tích dữ liệu, cảnh sát phát hiện người đàn ông tên Tôn Siêu ở Sơn Đông có khả năng chính là cậu bé Đặng Nghi năm xưa.

Sau nhiều lần đối chiếu ADN, ngày 4/1/2026, cơ quan chức năng xác nhận hai người có quan hệ cha con ruột. Bé trai năm nào hiện đã 40 tuổi, là tài xế xe tải và đã có gia đình riêng.

Anh biết mình không phải con ruột từ thời niên thiếu nhưng vì cha mẹ nuôi đối xử quá tốt nên chưa từng nghĩ đến việc đi tìm gia đình ruột thịt. Mãi đến năm 2023, dưới sự động viên của vợ, anh mới tham gia nhóm tìm người thân và làm xét nghiệm ADN.

Ngày 8/5/2026, tại buổi nhận thân ở thành phố Miên Dương, hai cha con chính thức gặp lại nhau sau 35 năm thất lạc. Ngay khi nhìn thấy con trai, ông Đặng Xương Hoa lao tới ôm chầm lấy con và bật khóc nức nở: “Con trai à, bố nhớ con, yêu con… Bố cứ sợ con không còn nữa”.

Người cha già còn mang theo chiếc mũ lính nhỏ mà con trai từng thích đội lúc bé và cẩn thận đội lại lên đầu con. Ông nghẹn ngào nói: “Vẫn là dáng vẻ hồi nhỏ, đúng là con trai của bố”.

Đáp lại, Tôn Siêu nắm chặt tay cha và xúc động nói: “Bố đừng tự trách nữa. Những năm qua con sống rất tốt, người chịu khổ nhiều nhất chính là bố…”.