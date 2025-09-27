Ngày 27/9, Công an xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) báo cáo về vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 26/9, chị em P.K.L. (27 tuổi) và P.K.M. (22 tuổi, ngụ ấp 6A, xã Sông Đốc) đến nhà ông P.V.T. (53 tuổi, ngụ ấp 10) để giăng lưới bắt cá. Tại đây, hai người rủ P.K.P. (con dâu ông T.) cùng tham gia. Cả ba sau đó dùng xuồng (dài 6m, rộng 3m) ra vuông tôm phía sau nhà để giăng lưới.

Đến 16h cùng ngày, P. ở lại vuông tôm, còn L. và M. đi bộ lên bờ vào trong nhà. Khoảng 10 phút sau, P. nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào nhưng không thấy hai chị em, liền hô hoán mọi người đến tìm kiếm.

Ít lâu sau, người thân phát hiện L. và M. đã tử vong trong vuông tôm sâu khoảng 2m, cách nhà ông T. khoảng 50m.

Công an xã Sông Đốc cho biết, cả L. và M. đều không biết bơi. Sau sự việc, gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Đảng ủy, UBND xã đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.