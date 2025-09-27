Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát liên quan đến một ô tô màu trắng đỗ chắn ngang con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du (phường Đông Kinh, Lạng Sơn).

Sự việc làm cản trở việc đi lại của người dân và gây ra tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

Chiếc xe đỗ ở ngõ nhỏ gây cản trở giao thông.

Trong clip, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường. Tuy vậy, người phụ nữ mặc áo trắng - được cho là chủ phương tiện - tỏ thái độ gay gắt, phản ứng quyết liệt trước góp ý của người dân.

Một số người có mặt tại hiện trường cho rằng người này là vợ của Phó Trưởng Công an phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn).

Trong clip, bà cũng yêu cầu phải mời chính quyền địa phương đến giải quyết vụ việc. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra ngày 17/9, nhưng đến 25/9 đoạn clip mới lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet ngày 26/9, Trung tá Nguyễn Quang Tùng - Trưởng Công an phường Kỳ Lừa - xác nhận người phụ nữ trong đoạn clip là vợ của một phó trưởng công an phường này.

Tuy nhiên, ông cho biết sự việc diễn ra trên địa bàn phường Đông Kinh nên thẩm quyền xử lý thuộc về lực lượng chức năng phường Đông Kinh. Công an phường Kỳ Lừa đã yêu cầu vị phó trưởng công an liên quan làm báo cáo cụ thể.

Về phía chính quyền địa phương, bà Linh Thị Hiền - Chủ tịch UBND phường Đông Kinh - cho biết đã nắm được sự việc và chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ. “Tôi đã giao các phòng ban chuyên môn kiểm tra toàn bộ vụ việc. Sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính xác tới báo chí và người dân”, bà Hiền nói.