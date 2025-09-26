XEM CLIP:

Hôm nay (26/9), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Văn Bằng (42 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ xã Bình Lợi, TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 đồng phạm với vai trò giúp sức.

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) kiểm tra bãi xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vận tải Tài Tùng Lâm (số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng chứa nhiều chai nước tẩy nghi giả mạo nhãn hiệu.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang) gồm: Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Văn Trăng, Đoàn Văn Bằng, Đặng Mộng Thùy Dung, Nguyễn Thị Trong và Võ Văn Giảng. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, công an tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất và kho bãi có liên quan, thu giữ hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu O.K, D.N, F.L; cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa và thùng in logo các thương hiệu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện máy ép, dây chuyền chiết rót, 4 bồn chứa dung dịch pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Qua điều tra, công an xác định Đoàn Văn Bằng là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 3 đến tháng 9/2025, Bằng đặt mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng rồi thuê Nguyễn Thị Trong (SN 1989), Võ Văn Giảng (SN 1986), Nguyễn Văn Trăng (SN 1991), Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1987) cùng một số người khác tham gia pha chế, sang chiết và đóng gói sản phẩm giả.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tang vật hàng giả bị thu giữ. Ảnh: CACC