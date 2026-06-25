Ngày 25/6, thông tin từ UBND xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.

Hoàn cảnh khó khăn, người thân phải dùng cánh cửa, tấm ván cũ ghép lại làm quan tài chôn cất nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu T.T.T.H. (7 tuổi) và em trai là T.T.P. (3 tuổi, trú bản Còn, xã Quỳ Hợp) ở nhà cùng mẹ và bà nội. Trong lúc bà nội đi họp xóm, mẹ chăm sóc con nhỏ 7 tháng tuổi, hai chị em sang nhà hàng xóm chơi.

Do chủ nhà vắng mặt, hai cháu không may rơi xuống ao nước gần đó nhưng không ai phát hiện.

Đến khoảng 10h, không thấy các con về, người mẹ đi tìm thì phát hiện cháu P. nổi trên mặt ao. Người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và gọi cấp cứu, song cháu đã tử vong.

Nghi còn cháu H. mất tích, người thân và người dân tiếp tục tìm kiếm. Ít phút sau, thi thể cháu H. được phát hiện dưới ao nước.

Trong ngày 25/6, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.