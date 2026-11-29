Hai cô gái đứng giữa đường trên đèo Mã Pì Lèng (Tuyên Quang) nhảy múa, quay video đăng lên mạng xã hội đã bị lực lượng CSGT xác minh, xử phạt.

Ngày 29/11, Cục CSGT thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xử lý 2 cô gái có hành vi đứng giữa đường nhảy múa, quay video tại khu vực đèo Mã Pì Lèng.

Trước đó, ngày 25/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ đứng giữa đường nhảy múa, dùng điện thoại quay video tại khu vực được cho là đèo Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Hình ảnh 2 cô gái nhảy múa, quay video tại khu vực đèo Mã Pì Lèng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Cắt từ Clip

Qua rà soát thông tin trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác định sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 21/10, tại Km156 quốc lộ 4C, đoạn qua thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Lực lượng chức năng sau đó đã mời 2 cô gái đến làm việc, xử lý về hành vi người đi bộ không đi đúng phần đường quy định với mức phạt từ 150.000-250.000 đồng.

Theo cơ quan công an, việc đứng giữa đường nhảy múa, chụp ảnh, quay video không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt tại những tuyến đường đèo dốc, quanh co, có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn như đèo Mã Pì Lèng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân và du khách lựa chọn những vị trí an toàn để chụp ảnh, quay video; không sử dụng phần đường dành cho phương tiện lưu thông để tạo dáng, nhảy múa, gây cản trở giao thông.