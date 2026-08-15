MS 2026.218

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú (SN 1997) và chị Vũ Thị Thanh Hoa (SN 1997) đang cố gắng xoay xở để duy trì việc điều trị cho hai con nhỏ.

Cùng lúc cả hai con mắc bạo bệnh khiến vợ chồng anh Tú lâm cảnh khó khăn, nợ nần

Tháng 12/2024, bé Nguyễn Vũ Gia Hân (SN 2022), con gái đầu lòng của anh chị, bất ngờ xuất hiện những cơn co giật kèm nôn mửa liên tục. Vợ chồng anh Tú đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau quá trình thăm khám, xét nghiệm, Gia Hân được chẩn đoán mắc bệnh động kinh, phải sử dụng thuốc và tái khám định kỳ. Từ đó, cứ khoảng 3 tháng, vợ chồng anh Tú lại đưa Gia Hân về bệnh viện ở Hà Nội khám định kỳ. Riêng tiền thuốc chống động kinh của Hân khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể chi phí sinh hoạt và đi lại.

Đầu năm 2025, vợ chồng anh Tú đón thêm bé Nguyễn Vũ Gia Vinh. Nhưng khi vừa tròn 1 tháng tuổi, bé Gia Vinh cũng có những biểu hiện bất thường, nôn mửa liên tục. Vợ chồng anh Tú lại đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Bé Nguyễn Vũ Gia Hân (SN 2022) mắc bệnh động kinh, mỗi tháng chi phí điều trị khoảng 2 triệu đồng

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số NH3 trong máu của Gia Vinh tăng cao. Sau nhiều xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn chuyển hóa do lỗi gen. Căn bệnh khiến cơ thể bé không thể tự đào thải chất độc, vì vậy mỗi khi sức khỏe suy yếu, bé lại nhập viện cấp cứu.

Theo gia đình, bác sĩ nói bệnh của Gia Vinh hiện chưa có phác đồ điều trị dứt điểm. Để duy trì việc điều trị, mỗi tháng bé cần khoảng 12 triệu đồng tiền thuốc đặc trị.

Như vậy, riêng tiền thuốc của hai con đã lên tới khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể chi phí đi lại, khám và điều trị tại bệnh viện.

Trước đây, anh Tú làm kinh doanh tự do tại nhà. Từ khi các con mắc bệnh, anh phải làm thêm nhiều công việc khác, ai thuê gì anh cũng làm, không quản vất vả, miễn là có tiền chữa bệnh cho các con.

Bé Nguyễn Vũ Gia Vinh (SN 2025) bị rối loạn chuyển hóa do lỗi gen – căn bệnh hiếm gặp, hiện chưa có phác đồ điều trị dứt điểm

Là giáo viên mầm non tại một trường tư thục, do hai con thường xuyên phải nhập viện, chị Hoa nhiều lần phải xin nghỉ để chăm sóc các con. Chính vì thế, kinh tế gia đình đành trông chờ vào anh Tú.

Mặc dù được hai bên nội, ngoại hỗ trợ, thậm chí huy động hết các khoản tiết kiệm dành dụm để giúp các cháu nhưng vẫn không đủ chi phí. Để có tiền điều trị cho con, vợ chồng anh Tú đã phải vay mượn. Đến nay, số nợ của gia đình gần 100 triệu đồng.

Theo anh Tú, điều khiến vợ chồng anh lo lắng nhất là bệnh của Gia Vinh cần điều trị lâu dài, trong khi chi phí thuốc men vượt quá khả năng của gia đình.

“Hiện giờ gia đình tôi thực sự đã hết lực để điều trị cho con rồi. Đặc biệt căn bệnh của cháu Vinh quá hiểm nghèo, bác sĩ nói bệnh hiện chưa có phác đồ điều trị. Nếu không chữa trị được sẽ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm. Tôi chỉ mong con sống được với mình ngày nào hay ngày ấy thôi”, anh Tú nghẹn ngào.

Cứ khoảng 3 tháng, vợ chồng anh Tú lại đưa Gia Hân về bệnh viện ở Hà Nội để khám định kỳ

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Tổ trưởng tổ dân phố Tiền Châu, xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Tú và chị Vũ Thị Thanh Hoa gặp khó khăn bởi hai con nhỏ đều mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị với chi phí tốn kém.

Để có thêm điều kiện duy trì việc điều trị cho hai con, lúc này gia đình anh Tú rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp 2 bé Gia Hân và Gia Vinh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.218 (bé Gia Hân và Gia Vinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Anh Nguyễn Văn Tú (bố bé Gia Hân và Gia Vinh) theo địa chỉ: Tổ dân phố Tiền Châu, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0973310697.

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