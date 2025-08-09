Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO, HoSE: UIC) vừa công bố đã nhận được văn bản của ông Nguyễn Văn Thịnh về việc không còn đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thịnh, hiện là Thành viên HĐQT độc lập của UDICO, thông báo rằng ông không còn đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (gồm của bản thân và người có liên quan) đã vượt giới hạn quy định.

Ngày 5/8 vừa qua, hai người có liên quan đến ông là bà Nguyễn Thị Cúc Nhật và ông Nguyễn Văn Thế Bảo đã thực hiện giao dịch cổ phiếu UIC, với tổng khối lượng 220.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,64%.

Cộng với lượng cổ phiếu UIC mà ông đang sở hữu, tổng số cổ phiếu do ông Thịnh và những người có liên quan nắm giữ hiện là 260.000 cổ phiếu, tương đương 3,12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Một trong những dự án bất động sản do UDICO đầu tư tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: UDICO

Hai cá nhân vừa mua lượng lớn cổ phiếu này là con gái và con trai của ông Thịnh. Bản thân ông đang nắm giữ 40.000 cổ phiếu UIC.

Cụ thể, bà Cúc Nhật đã chi khoảng 1 tỷ đồng để mua 100.000 cổ phiếu UIC (tỷ lệ 1,2%), trong khi ông Thế Bảo bỏ ra 1,2 tỷ đồng để mua 120.000 cổ phiếu UIC (tỷ lệ 1,44%). Các giao dịch này được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, diễn ra từ 1 đến 6/8.

Đáng chú ý, trước khi mua vào lượng lớn cổ phiếu nói trên, cả hai người con của ông Thịnh đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu UIC nào.

Theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của UDICO, ông Thịnh giữ chức Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 10/5/2021. Đồng thời, ông còn là Thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty.

Thành lập năm 2000 và cổ phần hóa từ năm 2005, UDICO là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, từ đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp đến năng lượng và hạ tầng điện.

Về mảng bất động sản, UDICO chủ yếu triển khai các dự án tại Đồng Nai như: Khu nhà ở chung cư cao tầng Quốc lộ 1K (TP. Biên Hòa cũ), Chung cư Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch cũ), các khu tái định cư tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1...

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, UDICO đạt doanh thu 835 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 109 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 12,5 tỷ đồng.