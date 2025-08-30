Chiều 30/8, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết đã trình báo công an về việc hai công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị bị người dân hành hung, dẫn đến thương tích phải nhập viện.

Trước đó, chiều 28/8, bà H.T.K.C. và H.V.C. (đều là công nhân của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt) được giao nhiệm vụ gom rác ở ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai, đoạn cầu Nhà Đèn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Khi đang làm việc, họ mâu thuẫn với một người đi đường, dẫn đến cãi vã. Người này sau đó gọi thêm người nhân đến hỗ trợ. Tới nơi, nhóm người cầm nón bảo hiểm, guốc nhọn đánh vào mặt, đầu và người của hai công nhân.

Các nạnn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Công an đang làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ sự việc.