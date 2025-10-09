Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), nước sông Cầu đoạn qua xã Trung Giã, TP Hà Nội đã tràn đê, chảy vào khu dân cư. Nước ngập sâu khiến nhiều hộ dân phải sơ tán.

Chiều 9/10, theo ghi nhận của phóng viên tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, nhiều điểm nước ngập sâu từ 1-2m, thậm chí có điểm sâu tới 2,5m. Quốc lộ 3 bị chia cắt.

Anh Nguyễn Hồng Cầu, người dân sinh sống tại địa phương cho biết: "Từ chập tối qua nước bắt đầu dâng, nhưng do chủ quan, tôi không chuẩn bị. Sáng ra thấy nước đã vào sân, hiện đã ngập cả bàn ghế, giường tủ và máy giặt. Lần đầu tiên tôi chứng kiến trận lũ lớn thế, chưa bao giờ nghĩ Quốc lộ 3 lại biến thành sông như vậy".

Người dân thôn Xuân Sơn chật vật trong dòng nước lũ.

Theo ông Phạm Viết Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Sơn, thôn có hơn 600 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu đang trong khu vực bị ngập nước. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa nhân lực hỗ trợ bà con đưa tài sản lên cao tránh lũ. “Hiện chưa có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản rất lớn, chưa thể thống kê cụ thể”, ông Hồng nói.

Ông Trịnh Xuân Thống, Trưởng thôn Xuân Sơn cho biết thêm, đến chiều 9/10, tất cả trẻ nhỏ, người già với khoảng 300 – 400 người trên địa bàn đã được di dời đến nơi an toàn. Những người trẻ, đủ sức khỏe vẫn tiếp tục ở lại.

Ông Thống cùng Bí thư thôn đã trực tiếp vào từng nhà tiếp tế lương thực và đưa nhiều người ra.

“Có gia đình của cặp vợ chồng với 4 trẻ nhỏ và 1 cụ bà đang ốm nặng. Nước dâng cao đột ngột khiến họ loay hoay trở tay không kịp. Nhận được thông tin, 10h30 sáng, đội cứu trợ của thôn đã chèo thuyền đến đón, kịp thời đưa cụ bà đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu”, ông Thống chia sẻ.

Bí thư chi bộ Phạm Viết Hồng ứng cứu người dân.

“Trước đó, khoảng 3h30 - 4h sáng nay, nước lên cao, tôi và Bí thư thôn Phạm Viết Hồng đi kiểm tra thì thấy hai ông bà Tịnh – Thùy ngồi trên mái nhà. Khi ấy chưa có xuồng, chúng tôi phải bơi vào đưa áo phao dìu hai ông bà ra”, ông Thống kể lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng nay, các lực lượng quân đội, công an đã có mặt phối hợp cùng chính quyền xã Trung Giã, Công an xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã hỗ trợ người dân di dời tài sản, điều tiết giao thông và đưa người dân qua khu vực ngập sâu.

Ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch xã Trung Giã thông tin, đến sáng 9/10, trên địa bàn xã đã có khoảng 2.342 hộ (9.210 khẩu) bị cô lập. Cụ thể: Thôn 8 có 37 hộ (110 khẩu), thôn Đa Hội có 10 hộ (40 khẩu), thôn Xuân Sơn 40 hộ (160 khẩu), thôn Sông Công 21 hộ (80 nhân khẩu), thôn Bình An có 30 hộ (120 khẩu), thôn 5 có 220 hộ (670 nhân khẩu), thôn An Lạc có 580 hộ (2.700 khẩu), Hoà Bình có 200 hộ (800 khẩu), thôn Đô Tân có 844 hộ (3.210 khẩu), thôn Lai Sơn 350 hộ (1.400 khẩu), phố Nỉ 60 hộ (240 khẩu).

Sáng 9/10, Bí thư chi bộ Phạm Viết Hồng đến từng nhà đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Chị Xuân bế con 8 tháng tuổi vượt lũ...

Chị Xuân cùng 2 con (8 tháng tuổi và 9 tuổi) được đưa đến nhà người thân tránh trú.

Nhà bà Nguyễn Thị Lục (94 tuổi) ngập sâu được các chiến sĩ bộ đội Nhà máy Z49 ứng cứu kịp thời.