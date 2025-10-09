XEM CLIP:

Tuyến Quốc lộ 3 qua địa bàn thôn Phố Nỷ, xã Trung Giã ngập sâu. Ảnh: Việt Hoàng

Chịu ảnh hưởng khi nước lũ trên sông Cầu dâng cao, hàng ngàn người dân xã Trung Giã, TP Hà Nội đang xoay sở với ngập lụt.

Ghi nhận lúc 11h trưa, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm đường tại thôn 9, Trung Giã (trước cửa số nhà 85). Đây là con đường dẫn vào xã. Nhiều xe cứu hộ của công an, quân đội đã di chuyển vào bên trong.

Đường vào xã Trung Giã đã bị chặn. Ảnh: Phạm Hải

Chị Nguyễn Thị Thủy (85 Gò Sỏi, Trung Giã, TP Hà Nội) cho biết, sống ở đây gần 50 năm chưa bao giờ thấy nước lên cao như hai hôm nay.

“Đằng sau nhà tôi là cánh đồng, đêm qua đi kiểm tra thì thấy nước vẫn còn thấp. Vậy mà chỉ sau một đêm, đã mênh mông nước, tràn lên sân nhà. Trước nhà, đường quốc lộ 3, tối qua nước còn cách 700m thì sáng nay đã đến tận cửa. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh này..." - lời chị Thủy.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân đến khu vực an toàn. Ảnh: Phạm Hải

Theo người phụ nữ, tại khu chợ Nỉ, Kim Sơn, Đô Tân, An Lạc nước đã ngập lên tới tầng 1, thậm chí lút nóc nhà cấp 4.

"Gia đình người bạn tôi theo lịch thứ 7 này cưới con nhưng vừa phải nhắn tin báo hoãn vì ngập”, chị Thủy cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch xã Trung Giã, đến sáng 9/10, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đã bị ngập cục bộ; tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9, đường quốc lộ 3 đi cầu Vát, đường cầu triền Đô Tân, đường UBND xã đi Bắc Sơn (đoạn qua cầu Lai Sơn) ngập sâu 30-50cm.

“Các tuyến đê cấp 3 đang có nguy cơ cao, như khu Gò Sành mực nước còn khoảng 15cm là tràn qua cống; đê cấp 4 đã bị tràn (đê Vòng Ấm bị tràn 20m, đê Đô Tân 7km) hiện tại nước đã ngập nhà dân" - ông Hoàng cho hay.

Nước ngập sâu trên quốc lộ 3 vào xã Trung Giã, phương tiện không thể di chuyển. Ảnh: Phạm Hải

Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 2342 hộ (9210 khẩu) bị cô lập. Cụ thể: Thôn 8 có 37 hộ (110 khẩu), thôn Đa Hội có 10 hộ (40 khẩu), thôn Xuân Sơn 40 hộ (160 khẩu), thôn Sông Công 21 hộ (80 nhân khẩu), thôn Bình An có 30 hộ (120 khẩu), thôn 5 có 220 hộ (670 nhân khẩu), thôn An Lạc có 580 hộ (2700 khẩu), Hoà Bình có 200 hộ (800 khẩu), thôn Đô Tân có 844 hộ (3210 khẩu), thôn Lai Sơn 350 hộ (1400 khẩu), phố Nỉ 60 hộ (240 khẩu).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng lực lượng bộ đội Tiểu đoàn 86, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động để nhân dân ở những nơi không an toàn di chuyển đến vị trí an toàn tại nhà văn hoá thôn Bình An với 175 hộ (700 nhân khẩu), thôn Hoà Bình (500 nhân khẩu), An Lạc (200 nhân khẩu).

Theo ông Hoàng, trong hôm nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ di dời khoảng 1.670 nhân khẩu tại các thôn: Hòa Bình, An Lạc, Lai Sơn, phố Nỉ đến nơi an toàn. Đồng thời hộ đê đắp đất tôn cao với chiều dài 20m tại cống Gò Sành để ngăn nước lũ.

Còn theo Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai (Sở NN-MT Hà Nội), mực nước sông Cầu lên cao gây ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã đề nghị các sở, ban ngành, Đảng ủy, UBND các xã ven sông Cầu huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp hộ đê tại các vị trí xung yếu.