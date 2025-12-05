Saigon Books vừa phát hành 2 tác phẩm đáng chú ý trong lĩnh vực triết học và văn học đương đại: Ngụy trang của suy tưởng của tác giả TTG và Người đến tận cùng sẽ hồi sinh của Mộc Trầm (Thích Đạo Quang). Hai cuốn sách mang phong cách và giá trị khác biệt nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là khơi gợi sự suy ngẫm sâu sắc về bản thể con người.

Ngụy trang của suy tưởng - cuộc đối thoại giữa tư tưởng và nghệ thuật thị giác

Ngụy trang của suy tưởng là tập hợp những mảnh vụn tư tưởng: các suy niệm ngắn, sắc bén và mang tính phản biện về xã hội hiện đại, ngôn ngữ, bản ngã và bản sắc. Tác phẩm được trích từ công trình lớn hơn mà tác giả TTG đang hoàn thiện, đóng vai trò như cửa sổ mở ra thế giới tư tưởng đầy câu hỏi về bản ngã, thời gian, không gian và đời sống.

Sách kết hợp giữa văn bản và hình ảnh: hơn 200 tác phẩm hội họa của danh họa Việt-Pháp Lê Bá Đảng, bậc thầy dung hòa triết lý phương Đông và chủ nghĩa hiện đại phương Tây, cùng minh họa nguyên bản của Mikko, nhà biếm họa người Úc với phong cách mỹ thuật Trung cổ.

Sách "Ngụy trang của suy tưởng".

Trong tác phẩm, hội họa Lê Bá Đảng hiện lên như dòng tư tưởng chủ lưu, nơi từng dấu chấm, khoảng trắng mở ra những miền suy tưởng chưa gọi tên. Tác giả TTG - qua những lát cắt tư tưởng của mình - tiếp nhận nhịp điệu ấy như trường cảm xúc nơi tri thức, trực giác và cảm xúc gặp nhau. Mikko xuất hiện như cộng sự của ý niệm: mỗi nét vẽ không chỉ minh họa mà trực tiếp tham dự vào dòng chảy nhận thức, tạo nên những dao động thị giác tương ứng với từng ghi chú tinh thần.

TTG chọn ẩn danh như cách triệt tiêu bản ngã để tư tưởng tự vận hành, tách khỏi mọi tiểu sử và kỳ vọng. Các tác phẩm trước đây của tác giả (dưới bút danh khác) hiện được lưu trữ tại hơn 35 thư viện học thuật và quốc gia lớn trên thế giới, từ Harvard, Yale, Columbia, Cornell, Oxford, Princeton đến Thư viện Quốc Hội Mỹ và Bibliothèque nationale de France.

Được thiết kế như một lời khiêu khích trí tuệ, cuốn sách khuyến khích người đọc đặt nghi vấn với những định kiến quen thuộc, đồng thời mở ra những suy tư hiện sinh về nhận dạng, ẩn danh và tính người trong thời đại nhiễu loạn thông tin.

Người đến tận cùng sẽ hồi sinh - hành trình trở về từ tận cùng nỗi đau

Trong khi Ngụy trang của suy tưởng mang sắc thái phản biện mạnh, Người đến tận cùng sẽ hồi sinh của Mộc Trầm (Thích Đạo Quang) lại mở ra hành trình trở về với chính mình bằng sự thâm tĩnh và minh tâm. Đây là tác phẩm dành cho những khoảnh khắc con người chạm đáy khổ đau nhưng vẫn âm thầm tìm lối sáng.

Tác giả không viết để an ủi mà để cùng người đọc ngồi lại giữa đổ vỡ, chỉ ra rằng khổ đau cũng có tiếng nói riêng - tiếng nói của những điều ta chưa dám đối diện. Trong từng trang viết là những mảnh đời tưởng nhỏ mà rất chung: người đứng ở ranh giới chia ly, người chưa buông được ký ức, người mang mặc cảm không thể tự tha thứ. Điểm mạnh của cuốn sách nằm ở cách tác giả giúp người đọc nhận ra chính khi dừng lại để lắng nghe nỗi đau, tâm trí bắt đầu mở ra.

Sách "Người đến tận cùng sẽ hồi sinh".

Tác giả tạo nên một không gian tĩnh, nơi con người học cách lắng nghe những đổ vỡ của chính mình. Một vết thương có thể trở thành cánh cửa dẫn đến thấu hiểu; một lần gục ngã có thể mở ra cơ hội sống khiêm nhường hơn.

Ảnh: NXB