Nhà văn, MC Nguyễn Hải Triều vừa ra mắt sách Có một người đi cùng ta năm tháng tại TPHCM. Sách bao gồm 18 chuyện kể, được tác giả lấy cảm hứng từ chính ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của chính mình.

Ở đó, mỗi câu chuyện là 1 cột mốc kể về những thử thách phải đối diện trong đời hay cách cân bằng giữa các mối quan hệ.

Nhà văn, MC Hải Triều.

Điểm chung của 18 câu chuyện này là dù có nếm trải sự mất mát, thất bại hay tổn thương, nam MC chọn đối diện bằng tâm thế tích cực, không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong và tiếp tục tạo ra những giá trị cho cuộc sống.

Qua tác phẩm, Hải Triều khéo léo đưa độc giả trở về ký ức tuổi thơ với những buổi thả diều trên cánh đồng, những đêm tối rước đèn cùng lũ bạn hay những ngày Tết rộn ràng niềm vui…

Ở mỗi phần, tác giả đều có những chiêm nghiệm riêng. Đó là cách anh kể về người bà thầm lặng, yêu thương cháu hay hành trình vượt qua biến cố trong cuộc sống, từ đó trở thành những bài học, hành trình vững vàng hơn.

Anh cũng mong những trang sách chạm đến trái tim người đọc, vì tổn thương tuổi thơ là một vết sẹo lớn khó lành.

“Tôi hy vọng những ai giống mình sẽ tìm được lối đi riêng và một con thuyền đủ tốt để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời”, anh bày tỏ.

Trước đó, nam MC từng xuất bản 2 quyển sách vào năm 2023 và 2024. Ở tác phẩm thứ 3, Hải Triều nói sự khác biệt lớn nhất chính là chiều sâu, sự trải nghiệm.

Ở tuổi 30, khi kinh nghiệm ngày càng nhiều, anh tin cách thể hiện của mình cũng sẽ có thay đổi nhất định khi lồng ghép những bài học cuộc đời vào văn chương, từ đó dẫn dắt cảm xúc của độc giả.

Nam MC kể nếu ở tuổi 28, anh thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu, thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương sẽ là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời.

Đó còn là hành trình khi một đứa trẻ buộc phải chấp nhận trở thành người lớn, sống với trách nhiệm của người lớn và dần phải xa rời đứa trẻ hồn nhiên bên trong.

Hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, diễn viên, MC, nhà văn… Hải Triều không sợ bị nhận xét ôm đồm. Thay vào đó, anh còn tự nhận là người tham vọng.

Sau hành trình trải nghiệm, anh bắt đầu chọn hướng đi phù hợp nhất để sẵn sàng cho những bước chạy tiếp theo một cách tập trung và hiệu quả hơn.

MC Hải Triều ký tặng sách cho độc giả.

Mỗi vai trò trong công việc đều giúp anh có thêm những người bạn và những người đồng hành đáng quý.

Trước thực tế nhiều bạn trẻ ít tiếp cận với sách trong thời điểm hiện tại, Hải Triều thẳng thắn nêu quan điểm điều này tùy thuộc bản thân mỗi người. Thay vì ép buộc, anh mong các tác giả tạo ra nhiều phương thức kết nối: Thông qua truyền thông, câu chuyện cá nhân và quan trọng nhất là xây dựng được lòng tin để có được lượng độc giả trung thành.

Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt các giải thưởng như Quán quân Micro Vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019... Anh còn là giảng viên thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học.

Anh cũng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh với các tác phẩm: Anh yêu em được bao lâu? Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng...

Ảnh: HK