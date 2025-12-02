Không phải những câu chuyện phiêu lưu hay kịch tính, tập truyện dẫn người đọc đi qua những khoảnh khắc rất đời thường, gần gũi, nơi mỗi nhân vật nhỏ tuổi đều học cách đối diện với cảm xúc của mình và mở ra những bài học về yêu thương, thấu hiểu và bao dung.

Tác giả Hồ Huy Sơn và tác phẩm "Tặng bạn một cơ hội", NXB Phụ nữ Việt Nam.

Có thể thấy, tập truyện với 12 lát cắt của tuổi thơ: Anh chào em!, Bí mật của Nhi, Trợ lý của ông già Noel, Điều kỳ diệu của biển, Tặng bạn một cơ hội… truyện nào cũng nhẹ như một lời thủ thỉ, gợi sự tò mò nhưng không hề ồn ào. Đúng như phong cách quen thuộc của Hồ Huy Sơn - tinh tế, giản dị, chạm đến cảm xúc bằng sự tự nhiên.

Điều khiến tập truyện trở nên đặc biệt chính là cách tác giả đưa trẻ vào những tình huống rất thật: nỗi sợ bị “ra rìa” khi gia đình có thêm em bé, sự tổn thương khi bị bạn bè gắn cho một biệt danh ám ảnh, những lần hiểu lầm khiến trẻ thu mình lại… Những trang viết về Bo - cậu bé nhạy cảm, dễ tổn thương - là một trong những điểm sáng của tập truyện. Khi Bo lo sợ vì nghĩ bố mẹ không còn quan tâm mình nữa, hay khi em bé loay hoay với cảm giác bị chê cười vì thân hình mũm mĩm… mỗi câu đối thoại đều mang hơi thở của cuộc sống.

Nhưng thay vì giáo điều, tác giả để nhân vật tự lớn lên qua sự lắng nghe và thấu hiểu của gia đình. Chẳng hạn trong truyện Anh chào em!, bố đã kiên nhẫn giúp Bo vượt qua nỗi lo mất chỗ đứng trong lòng bố mẹ; hay trong Huấn luyện viên tài ba, hành trình giảm cân của cậu bé Tuấn được kể bằng giọng đầy thương yêu, không phán xét. Chính sự tử tế ấy khiến mỗi câu chuyện đều để lại dư vị dễ chịu như một cái ôm dành cho tâm hồn trẻ.

Một điểm thú vị nữa là những hình minh họa đơn giản nhưng giàu biểu cảm, giúp câu chuyện trở nên sống động và dễ tiếp cận hơn với độc giả nhỏ tuổi. Sách vừa đủ nhẹ nhàng cho trẻ em, vừa đủ sâu sắc để người lớn nhìn thấy mình của ngày thơ bé.

Tác phẩm có khổ 16x24cm, in 1.000 bản.

Thông điệp chung xuyên suốt tập truyện chính là: dù trẻ nhỏ hay người lớn, ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội để sửa sai, để bước tiếp, để được hiểu đúng và yêu thương đúng.

Hồ Huy Sơn không giảng giải đạo đức mà khơi lên ở người đọc một niềm tin rằng sự tử tế luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Tặng bạn một cơ hội vì vậy không chỉ là món quà dành cho trẻ em mà còn dành cho cha mẹ muốn đồng hành với con bằng sự lắng nghe và thấu cảm. Thực sự, đây là một tập truyện lành, sáng, và đẹp - đúng như cái tên của nó: một cơ hội để tâm hồn ta trở lại trong trẻo như thuở ban đầu.

Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, hiện sống và làm việc ở TPHCM. Anh là tác giả quen thuộc của văn học thiếu nhi với giọng văn dịu dàng, tinh tế. Nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu mến như: Con trai con gái, Con diều ngược gió, Đi qua những mùa vàng, Những ngọn đèn thơm, Mùa hè ra biển… Anh luôn viết với mong muốn gìn giữ sự trong trẻo và nuôi dưỡng lòng nhân ái cho trẻ nhỏ.

