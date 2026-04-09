Nguyễn Linh Chi, học sinh Trường Marie Curie, vừa trúng tuyển nhiều đại học hàng đầu Mỹ, trong đó có Đại học California - Berkeley, một trong những đại học công lập hàng đầu nước Mỹ - và Đại học New York, xếp thứ 31 thế giới.

“Khoảnh khắc nhận thư trúng tuyển từ các trường, em thở phào nhẹ nhõm. Trong đó, em vui nhất khi đỗ vào Đại học New York - ngôi trường em luôn mong đợi, cũng là nơi gửi thư báo đầu tiên trong đợt xét tuyển sớm”, Linh Chi nói.

10 năm theo đuổi nghệ thuật

Linh Chi có 10 năm theo đuổi nghệ thuật, trong đó nổi bật là trượt băng. Chi biết tới môn này khi 8 tuổi.

Trong một lần đi qua trung tâm thương mại, vì tò mò, Chi và anh trai đã xin mẹ cho vào sân băng để chơi thử.

“Em thắc mắc vì sao mọi người có thể giữ thăng bằng và lướt nhẹ nhàng trên sân băng. Điều đó khiến em mong muốn được trải nghiệm. May mắn, bố mẹ rất ủng hộ nên cho chúng em thường xuyên tới đây để rèn luyện”, Chi kể.

Sau một thời gian, các huấn luyện viên nhận thấy năng khiếu của hai anh em nên động viên gia đình cho cả hai luyện tập bộ môn này bài bản.

Nguyễn Linh Chi là học sinh Trường Marie Curie. Ảnh: NVCC

Chi nhớ lại những ngày đầu không hề dễ dàng khi phải cố gắng giữ thăng bằng, di chuyển và xoay người. Chuyện ngã hay trầy xước chân tay cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng với tính cách không dễ bỏ cuộc, việc tập luyện liên tục giúp Chi tiến bộ rất nhanh.

Khi đã thành thạo kỹ thuật cơ bản, Chi chuyển sang các bài biểu diễn đơn và đôi với độ khó cao hơn. Thách thức lớn nhất lúc này là điều kiện sân băng trong nước chưa đạt chuẩn quốc tế. Chưa kể bộ môn này cũng chưa phát triển mạnh ở Việt Nam nên rất khó tìm huấn luyện viên hướng dẫn.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho con, gia đình Chi đã thuê huấn luyện viên nước ngoài hướng dẫn trực tuyến. Trong những buổi tập kéo dài hàng giờ, bố của Chi cầm điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình luyện tập để gửi cho huấn luyện viên chỉnh sửa kỹ thuật.

Mỗi năm, Chi cùng anh trai còn tham gia nhiều đợt tập huấn tại Nhật, Australia và Thái Lan. “Có những giai đoạn, em ở trên máy bay nhiều hơn ở trường”, Chi nhớ lại.

Linh Chi là vận động viên trượt băng. Ảnh: NVCC

Đến nay, Chi giành 9 HCV quốc gia và 2 HCV tại các giải châu Á tổ chức ở Indonesia và Thái Lan. Ngoài ra, Chi cũng trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tham gia nội dung Ice dance tại Giải vô địch trẻ thế giới.

Nữ sinh được phong cấp kiện tướng trượt băng nghệ thuật và gia nhập đội tuyển quốc gia môn này vào năm 2023.

Ngoài trượt băng, Chi còn theo đuổi múa, âm nhạc và hội họa. Em từng giành giải Nhất hạng mục Showcase Junior tại Hanoi Stars Dance Festival.

Dù lịch tập dày đặc, trung bình 5-6 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 1-2 giờ, Chi vẫn duy trì kết quả học tập ổn định. “Nếu không thi đấu, em sẽ phân bổ thời gian hợp lý giữa tập luyện và học tập để không bị quá tải”, nữ sinh cho biết.

Trúng tuyển loạt đại học Mỹ

Đam mê nghệ thuật, Linh Chi từng mơ ước du học Mỹ để có môi trường phát triển thế mạnh. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi chuyên sâu nghệ thuật, nữ sinh lại lựa chọn hướng đi thực tế hơn là ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn (Hospitality).

“Em nghĩ nên chọn ngành trước khi chọn trường vì ngành phù hợp sẽ là định hướng lâu dài cho bản thân. Một trường có thứ hạng cao nhưng không có ngành phù hợp cũng không nên cố theo đuổi”, Chi nói.

Nữ sinh cho hay, những năm tháng gắn bó với nghệ thuật đã giúp em rèn luyện khả năng cảm nhận và truyền tải cảm xúc. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong ngành dịch vụ.

Nữ sinh còn theo đuổi múa ba lê, múa đương đại, chơi đàn tranh và hội họa. Ảnh: NVCC

Trong bài luận, Chi kể hành trình theo đuổi trượt băng và lan tỏa đam mê qua hoạt động dạy học, thiện nguyện. “Em tìm thấy niềm vui trong việc dạy trượt băng cho trẻ em, trong đó có cả những em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, em cũng tham gia biên đạo cho vở vũ kịch 'Sắc màu tuổi thơ' - một trong những show diễn quy mô lớn ở lứa tuổi thanh thiếu niên tại Việt Nam, đồng thời tổ chức các lớp dạy vẽ, nhảy miễn phí cho hàng trăm bạn trẻ”, Chi kể.

Để hiểu rõ hơn về ngành học, Chi còn chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập tại một khách sạn lớn nhằm tích lũy trải nghiệm thực tế cho chuyên ngành lựa chọn.

Sau giờ học, Chi thực tập tại bộ phận nhân sự của một khách sạn đến 17h, qua đó quan sát được cách vận hành khách sạn 5 sao và trực tiếp tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp.

“Thời gian được trải nghiệm công việc thực tế, kết nối với mọi người giúp em hiểu rõ hơn về ngành và càng quyết tâm theo đuổi con đường này”, Chi nói.

Chi vừa trúng tuyển nhiều đại học Mỹ. Ảnh: NVCC

Trúng tuyển vào nhiều trường top đầu, nhưng Chi quyết định lựa chọn Đại học New York vì ở đây có ngành học em yêu thích. Ngoài ra, thành phố New York nơi trường tọa lạc cũng là trung tâm của ngành dịch vụ, khách sạn, sẽ mang lại lợi thế thực tập và phát triển nghề nghiệp sau này.

Tháng 8 tới, Linh Chi sẽ lên đường sang Mỹ. Thời gian này, nữ sinh dự định tham gia một số khóa tiền đại học trước khi chính thức bước vào chương trình cử nhân.