Ngày 4/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Văn Đức (ngụ thôn Lão Phong 1, xã Kiên Hải, TP Hải Phòng).

Đối tượng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo hồ sơ, ngày 29/12/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định truy nã đối với Đức về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Đây là tội danh thuộc loại tội phạm "Rất nghiêm trọng".

Sau một thời gian xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Đức đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Ngày 16/1/2026, các tổ công tác bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ Đức ngay khi đối tượng này đang chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài lao động nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.