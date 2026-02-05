Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Cao Trung Đông (47 tuổi, trú xã Long Thành, tỉnh Vĩnh Long), theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng Cao Trung Đông tại cơ quan chức năng. Ảnh: Văn Danh

Trước đó, căn cứ vào quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đối với Cao Trung Đông về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, qua công tác rà soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bến Đá xác định đối tượng đang làm việc trên tàu cá BV 959xx TS (phường Vũng Tàu, TPHCM) nên triển khai phương án vây bắt.

Khoảng 1h ngày 5/2, khi tàu cá BV 959xx TS vào bờ làm thủ tục cập bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đá, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Bến Đá đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng Đông.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.