Tối 30/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả Thủ đô đã có dịp thưởng thức đêm hòa nhạc đặc biệt Italia Mistero: Bí ẩn nước Ý do Dàn nhạc Nhà hát Massimo (Orchestra of the Teatro Massimo, Palermo - Italia) biểu diễn. Đây là lần đầu tiên dàn nhạc danh giá của Ý xuất hiện tại Việt Nam.

Nghệ sĩ của Dàn nhạc Massimo thể hiện Quốc ca Việt Nam.

Dàn nhạc Nhà hát Massimo được thành lập năm 1960, được coi là trái tim của đời sống nghệ thuật tại Teatro Massimo. Không chỉ phục vụ các mùa diễn của nhà hát, dàn nhạc còn thường xuyên biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế danh giá.

Mở đầu chương trình, toàn bộ nghệ sĩ của Dàn nhạc Massimo đã thể hiện Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam. Khoảnh khắc trang nghiêm, xúc động này khiến khán phòng Nhà hát Hồ Gươm đồng loạt đứng dậy, thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng.

Chỉ huy đêm nhạc là nhạc trưởng Alberto Maniaci, đồng hành cùng ông là hai giọng ca hàng đầu: Matteo Falcier và Federica Guida.

Chỉ huy đêm nhạc là nhạc trưởng Alberto Maniaci - tài năng âm nhạc của Palermo, chủ nhân giải thưởng Premio delle Arti, hoạt động nổi bật ở cả lĩnh vực opera và giao hưởng. Đồng hành cùng ông trong đêm nhạc là hai giọng ca hàng đầu: Matteo Falcier - tenor từng giành chiến thắng tại Aslico Competition, ghi dấu ấn trên nhiều sân khấu quốc tế. Federica Guida - soprano trẻ sáng giá, tốt nghiệp xuất sắc Nhạc viện Alessandro Scarlatti và cũng là gương mặt đoạt giải Aslico Competition.

Đêm nhạc đã giới thiệu đến khán giả nhiều tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc vĩ đại như: L’inganno felice (Gioacchino Rossini), La traviata và Macbeth (Giuseppe Verdi), Norma (Vincenzo Bellini)…

Sau đêm diễn, Dàn nhạc Massimo cùng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả Thủ đô trong buổi biểu diễn thứ hai vào tối 1/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Trước đó, năm 2024, tại Palermo - thủ phủ văn hóa đặc sắc của miền Nam nước Ý, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Massimo đã diễn ra thành công. Sự kiện này mở ra cơ hội giao lưu, đưa nghệ thuật - văn hóa Ý đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đêm nhạc Italia Mistero: Bí ẩn nước Ý chính là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hợp tác này.