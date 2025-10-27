Liên quan đến đoạn clip cô gái nghi bị đuối nước ở hồ Hoàn Kiếm đang lan truyền trên mạng xã hội, ngày 27/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác nhận, có sự việc xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu, chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bước đầu xác định cô gái có dấu hiệu mắc bệnh lý, dẫn đến mất kiểm soát khi xuống nước. Công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lấy vân tay để xác minh danh tính.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào 25/10 - thời điểm Hà Nội chuyển lạnh. Ban đầu, cô gái đi men theo bờ hồ trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, người này tiến ra khu vực sâu hơn, không kiểm soát được tình hình và bị đuối nước.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội lập tức đến hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm, đến hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu, đồng thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.