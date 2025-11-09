Tối 8/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến khán giả thủ đô chương trình đặc biệt Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nga Yury Tkachenko và phần độc tấu piano của nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc Suah Ye.

Mở đầu chương trình, Concerto cho piano số 2 của Sergei Rachmaninov vang lên như một khúc tự sự mãnh liệt của người nghệ sĩ. Ngay từ những hợp âm đầu tiên, khán phòng như lặng đi trước tiếng đàn dày, vang và rực sáng của Suah Ye. Cô đã tái hiện được hiệu ứng "chuông ngân" đặc trưng của Rachmaninov - âm thanh vừa bi tráng vừa đầy nội lực.

Trong chương chậm, Suah Ye thể hiện độ nhạy cảm và kiểm soát tinh tế, tới chương cuối là sự bùng nổ của năng lượng và niềm tin, khiến khán giả nhiều lần bày tỏ sự thán phục. Mới 24 tuổi, nữ nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc đã khiến người nghe ngỡ ngàng bởi kỹ thuật vững vàng và năng lượng mạnh mẽ, tái hiện trọn vẹn tinh thần "hồi sinh" của Rachmaninov - từ bóng tối u uất đến ánh sáng niềm tin.

Sự dẫn dắt đầy kiểm soát nhưng vẫn tràn cảm xúc của nhạc trưởng Yury Tkachenko khiến dàn nhạc Hà Nội như được tiếp thêm sinh lực: phối hợp chặt chẽ, âm thanh đồng đều và khối lượng vang lên hài hòa, chuẩn mực.

Trong phần hai của chương trình, bản Giao hưởng số 9 Từ thế giới mới của Antonín Dvořák đưa người nghe vào hành trình xuyên thời gian và không gian vừa mang hồn dân ca Bohemia vừa phản chiếu hơi thở nước Mỹ cuối thế kỷ XIX - rộng mở, phóng khoáng và đầy sức sống.

Những giai điệu quen thuộc vang lên vừa trang trọng, vừa nồng nhiệt, gợi cảm giác về hành trình từ quê hương đến vùng đất mới. Ở các chương nhanh, dàn nhạc thể hiện sự chính xác và tinh thần trẻ trung; còn chương Largo lắng đọng với tiếng cor anglais ngân được xử lý tinh tế, gợi cảm giác hoài niệm sâu thẳm; các chương nhanh tràn sinh lực. Dưới sự dẫn dắt chắc tay của Tkachenko, tác phẩm vốn kịch tính và đầy thử thách này được trình bày mạch lạc, giàu cảm xúc.

Buổi hòa nhạc kết thúc trong âm thanh khải hoàn của chương cuối Dvořák - như lời khẳng định cho sức sống mới của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Đêm diễn không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai kiệt tác Slav lãng mạn mà còn là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho thấy một dàn nhạc đang vươn tới những chuẩn mực cao hơn.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và lực lượng trẻ của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cho thấy tinh thần hội nhập và khát vọng làm mới, mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

