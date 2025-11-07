Đêm hòa nhạc đặc biệt mang tên Dvořák & Rachmaninov: The Masterpieces of Slavic Romanticism diễn ra vào ngày 8/11 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình quy tụ nhạc trưởng Yury Tkachenko - nghệ sĩ danh dự của Nga, Giáo sư Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk và nghệ sĩ piano Suah Ye – tài năng trẻ Hàn Quốc được tôn vinh bởi Forbes Korea là một trong những nghệ sĩ cổ điển hàng đầu của thế hệ mới.

Nghệ sĩ Suah Ye.

Yury Tkachenko hiện là nhạc trưởng chính của Cuộc thi quốc tế Tchaikovsky dành cho các nhạc sĩ trẻ, đồng thời là nhạc trưởng của Cuộc thi Grand Piano quốc tế lần thứ III dành cho các nghệ sĩ piano trẻ (Moscow, 2021). Bên cạnh sự nghiệp chỉ huy, ông là Giáo sư của Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk, nơi ông đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ trẻ tài năng.

Nghệ sĩ piano Suah Ye được Forbes Korea vinh danh là một trong những nghệ sĩ cổ điển trẻ hàng đầu Hàn Quốc. Suah Ye bắt đầu tỏa sáng từ năm 15 tuổi khi giành giải Nhất tại Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky dành cho các nhạc sĩ trẻ. Năm 2023, cô tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế với giải Tư tại Cuộc thi Tchaikovsky danh giá, sau đó được Valery Gergiev mời biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mariinsky.

Suah Ye từng biểu diễn với nhiều dàn nhạc lớn như Korean National Symphony Orchestra, Moscow State Symphony Orchestra, Rachmaninoff Symphony Orchestra và xuất hiện tại các nhà hát danh tiếng gồm Mariinsky Theatre, Salle Cortot (Paris), Carnegie Weill Recital Hall (New York). Hiện Suah Ye theo học tại Đại học Âm nhạc Hannover (Đức) và Accademia Internazionale di Imola (Ý).

Nhạc trưởng Yury Tkachenko.

Hai nghệ sĩ cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội sẽ trình diễn bản Giao hưởng số 2 dành cho piano của Rachmaninoff và bản giao hưởng số 9 From the New World (Từ thế giới mới) của Antonín Dvořák.

Sau cú sốc tinh thần vì cái chết của Tchaikovsky và thất bại của bản Giao hưởng số 1, Rachmaninov rơi vào trầm cảm và mất khả năng sáng tác suốt 3 năm. Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Nikolai Dahl – cũng là người yêu âm nhạc – ông dần hồi phục và viết nên Concerto cho piano số 2 (1901), tác phẩm được xem là bản nhạc hồi sinh của cuộc đời ông.

Tác phẩm nhanh chóng chinh phục công chúng bằng giai điệu da diết, đậm chất Nga và chiều sâu cảm xúc. Tuy nổi tiếng bởi độ khó kỹ thuật, giá trị thật sự của bản concerto nằm ở tinh thần và vẻ đẹp nội tâm mà nghệ sĩ biểu diễn phải truyền tải, phản ánh hành trình vượt qua khủng hoảng để tìm lại niềm tin và ánh sáng trong nghệ thuật.

Giao hưởng số 9 Từ thế giới mới của Antonín Dvořák ra mắt năm 1893 tại New York và ngay lập tức làm say mê khán giả đến mức họ vỗ tay vang dội sau từng chương. Tác phẩm kết hợp tinh tế giữa truyền thống giao hưởng châu Âu, dân ca Mỹ bản địa và giai điệu của người Mỹ gốc Phi, đồng thời mang hơi thở quê hương Bohemia qua các điệu nhảy Slav và thang âm ngũ cung. Giữ cấu trúc 4 chương cổ điển, bản giao hưởng toát lên sức sống mạnh mẽ, hoài niệm và khải hoàn.