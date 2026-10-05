Nghiên cứu cho thấy gừng có thể tác động đến quá trình làm rỗng dạ dày nhưng không đồng nghĩa với việc gừng có thể điều trị chứng khó tiêu.

Tôi hay bị đầy bụng, cảm giác khó tiêu hóa. Tôi đã khám nội soi dạ dày và không phát hiện bất thường. Tôi được mách dùng trà gừng sẽ nhanh đói. Xin chuyên gia tư vấn cách làm này đúng không? (Lê Thị Hoa - 67 tuổi, Hà Nội).

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Ở người cao tuổi, tình trạng đầy bụng, chậm tiêu, nhanh no hoặc buồn nôn có thể xuất hiện thường xuyên hơn do nhiều yếu tố liên quan đến tuổi tác, chế độ ăn uống và các bệnh lý đi kèm. Một số người tìm đến các loại thảo dược quen thuộc, trong đó có gừng, với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa.

Theo Y học cổ truyền gừng tươi, còn gọi là sinh khương, có vị cay, tính ấm, thường được sử dụng với công năng ôn trung, hòa Vị, chỉ ẩu, tức làm ấm vùng trung tiêu, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và giảm buồn nôn.

Gừng là gia vị tốt cho hệ tiêu hoá. Ảnh: Hoa Linh.

Gừng là gia vị quen thuộc, có thể dễ dàng thêm vào cháo, canh, món hấp hoặc pha với nước ấm. Một số nghiên cứu trên người cho thấy gừng có khả năng tác động đến nhu động của đường tiêu hóa và quá trình làm rỗng dạ dày. Đây cũng là lý do gừng được quan tâm trong nghiên cứu về buồn nôn và một số triệu chứng tiêu hóa.

Một nghiên cứu nhỏ trên người mắc chứng khó tiêu chức năng từng ghi nhận gừng giúp tốc độ làm rỗng dạ dày nhanh hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đồng nghĩa các triệu chứng khó tiêu đều được cải thiện rõ rệt. Do đó, bạn không nên hiểu đơn giản rằng ăn vài lát gừng sau bữa ăn sẽ khiến dạ dày “nhanh rỗng” hoặc giải quyết được tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Với người cao tuổi, nếu không có chống chỉ định, gừng có thể được sử dụng với lượng vừa phải như một thực phẩm. Họ có thể dùng khoảng 2-4 lát gừng tươi hãm với nước ấm sau bữa ăn hoặc thêm một lượng nhỏ gừng vào món ăn hằng ngày; nên bắt đầu với lượng ít và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Đặc biệt, người thường xuyên ợ nóng, trào ngược, tiêu chảy hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc cần thận trọng khi dùng gừng với lượng lớn. Họ không nên tự ý sử dụng các chế phẩm gừng đậm đặc hoặc kéo dài để thay thế thuốc điều trị.

Nếu tình trạng đầy bụng, khó tiêu, nhanh no, đau thượng vị hoặc buồn nôn kéo dài, người cao tuổi nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào gừng hay các loại thảo dược. Các triệu chứng tiêu hóa ở nhóm tuổi này có thể liên quan đến bệnh lý dạ dày, gan mật, tụy hoặc tác dụng phụ của thuốc đang sử dụng.

4 không khi giác hơi Giác hơi sai chỗ, quá lâu hoặc không đảm bảo vệ sinh có thể gây bỏng, tổn thương da, chảy máu, nhiễm trùng.

Hai loại rau húng quen thuộc được ví như 'gia vị sống khỏe' Không chỉ giúp món ăn dậy mùi, húng chanh và húng quế còn chứa tinh dầu cùng nhiều hợp chất thực vật được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa, kháng khuẩn.