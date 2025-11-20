Buổi sáng, tôi hay nấu nước ấm uống và thả thêm vài lát gừng vào uống cho ấm bụng. Xin chuyên gia tư vấn uống như vậy có lợi - hại gì không và cần lưu ý như thế nào? Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Thị Hường - 44 tuổi, Hà Nội)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vú - Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 3 tư vấn:

Gừng (Sinh khương) là một gia vị quen thuộc đồng thời là vị thuốc được sử dụng lâu đời trong Y học cổ truyền. Với vị cay, tính ấm, quy vào kinh phế, tì, vị. Gừng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong các chứng bệnh do lạnh.

Nhờ chứa các hoạt chất sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, gừng sở hữu khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa tuần hoàn.

Uống trà gừng buổi sáng đúng liều lượng không có hại nhất là về mùa đông giúp bạn cảm thấy ấm hơn.

Gừng có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: Minh Huệ.

Thứ nhất, gừng có tác dụng làm ấm cơ thể và hỗ trợ giải cảm. Tính cay ấm của gừng giúp giãn nở mao mạch, tăng tiết mồ hôi và thúc đẩy tuần hoàn máu, nhờ đó giảm cảm lạnh, nhức đầu, nghẹt mũi hay ho đờm. Dùng trà gừng nóng hoặc gừng nấu với đường phèn là biện pháp dân gian hiệu quả trong những ngày thời tiết lạnh ẩm.

Thứ hai, gừng giúp giảm buồn nôn và chống nôn. Nhờ tác động lên nhu động dạ dày và trung tâm nôn, gừng được sử dụng để giảm say xe, buồn nôn khi mang thai hoặc nôn ói do rối loạn tiêu hóa. Gingerol và shogaol trong gừng giúp ổn định dạ dày và làm dịu cảm giác khó chịu.

Thứ ba, gừng hỗ trợ tiêu hóa và kích thích ăn uống. Sử dụng gừng trước hoặc sau bữa ăn có thể giảm đầy hơi, khó tiêu, ợ nóng nhẹ và cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất. Gừng khô hoặc gừng sao còn được dùng trong các bài thuốc trị tiêu chảy, lạnh bụng, đau bụng do hàn.

Thứ tư, gừng có tác dụng giảm ho và tiêu đờm. Tính ấm giúp làm thông khí phế, hóa đờm và giảm cơn ho kéo dài. Các cách dùng thông dụng gồm: Nước gừng mật ong, gừng hấp đường phèn hoặc gừng tươi giã lấy nước cốt pha với mật ong.

Thứ năm, gừng hỗ trợ giảm đau do lạnh và đau nhức cơ – khớp. Khi dùng ngoài da dưới dạng rượu gừng xoa bóp hoặc gừng rang muối chườm nóng, gừng giúp làm ấm cơ thể, giãn cơ và giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau lưng, vai gáy hay đau khớp ở mùa lạnh.

Nhưng bạn có thể gặp vấn đề nảy sinh khi dùng sai. Tiêu thụ quá mức bất cứ thứ gì, dù tốt cho sức khỏe đến đâu, đều gây ra phản ứng ngược. Để sử dụng gừng đúng cách và an toàn, cần hiểu rõ tác dụng cũng như những điều nên tránh.

Cần tuân thủ 5 điều không để đảm bảo an toàn

- Không dùng quá 5g gừng tươi mỗi ngày khi tự điều trị tại nhà, vì dùng nhiều có thể gây tăng huyết áp và nóng rát dạ dày.

- Không sử dụng gừng trước hoặc sau phẫu thuật, bởi gừng có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu.

- Không dùng gừng cho người đang chảy máu như chảy máu cam, ho ra máu, băng huyết hoặc người đang dùng thuốc chống đông vì dễ làm tình trạng nặng hơn.

- Không dùng gừng cho người ra nhiều mồ hôi, cảm nắng, do tính nóng của gừng có thể khiến cơ thể mất nước.

- Không đắp gừng lên da quá lâu, vì có thể gây bỏng rát, đặc biệt đối với da nhạy cảm; cần thử trước trên vùng da nhỏ.

Sự thật về 'nước thần' chanh, mía, sả, gừng, muối biển Nhiều người nấu chanh, mía, sả, gừng, muối biển làm nước uống hằng ngày, tin rằng đây là bài thuốc chữa bệnh, bảo vệ tế bào.

Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? Nước ép gừng và chanh tươi được nhiều người yêu thích. Đồ uống này có thể giúp thanh lọc cơ thể nhưng vẫn có tác hại nếu sử dụng sai cách.