Bất động sản bền vững không chỉ bắt đầu từ thiết kế, mà cần được tiếp nối bằng quản lý vận hành phù hợp. Tại The Collection 688, định hướng phát triển của DICERA và quản lý vận hành Savills là mắt xích chặt chẽ hướng tới chất lượng sống dài hạn.

Đặt chuẩn từ giai đoạn phát triển

Chất lượng một công trình thường được định hình từ nhiều quyết định ngay trong giai đoạn đầu phát triển: lựa chọn giải pháp thiết kế, tổ chức không gian, cân nhắc hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Với 32 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, DICERA hướng đến việc phát triển công trình gắn với chất lượng sản phẩm và trách nhiệm đối với cộng đồng. Tại The Collection 688, định hướng này được thể hiện qua mô hình Business Lifestyle - Sống chất doanh nhân, kết hợp trải nghiệm sống với việc cân nhắc các yếu tố môi trường trong quá trình phát triển dự án.

Phối cảnh tổng thể The Collection 688

Một dấu mốc cụ thể là The Collection 688 đã được cấp EDGE Preliminary Certificate - chứng nhận sơ bộ EDGE bởi SGS ngày 2/10/2026. Theo chứng nhận, dự án đạt các chỉ số tiết kiệm năng lượng 20,05%, tiết kiệm nước 23,36% và giảm 33,73% lượng carbon hàm chứa trong vật liệu.

Các chỉ số này phản ánh những tiêu chí môi trường được đánh giá theo hệ thống EDGE, liên quan đến hiệu quả sử dụng năng lượng, nước và carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng. Đây là cơ sở cụ thể cho thấy các yếu tố sử dụng tài nguyên đã được cân nhắc trong quá trình phát triển công trình, thay vì chỉ thể hiện qua cảnh quan hay diện mạo kiến trúc.

Tuy nhiên, chứng nhận ở giai đoạn sơ bộ không đồng nghĩa với việc toàn bộ hiệu quả môi trường đã được xác nhận trong quá trình vận hành thực tế. Từ nền tảng thiết kế đến giai đoạn sử dụng vẫn cần sự tiếp nối thông qua công tác quản lý và duy trì công trình phù hợp.

Giữ chuẩn trong từng hoạt động vận hành

Sau khi công trình đi vào hoạt động, trải nghiệm sống không chỉ phụ thuộc vào thiết kế ban đầu mà còn gắn với cách các không gian chung, hệ thống kỹ thuật và tiện ích được quản lý, bảo trì.

Không gian sảnh cao cấp của dự án. Ảnh phối cảnh

Tại The Collection 688, Savills đảm nhiệm vai trò đơn vị quản lý vận hành. Đây là khâu tiếp nối, góp phần duy trì chất lượng không gian chung, tổ chức quản lý hệ tiện ích và hỗ trợ xây dựng môi trường sống chuyên nghiệp sau bàn giao.

Với kinh nghiệm quản lý bất động sản quốc tế hàng đầu, Savills mang đến góc nhìn quản lý vận hành có hệ thống, giúp duy trì hoạt động thường nhật và phối hợp quản lý để công trình được sử dụng phù hợp với định hướng ban đầu.

Theo chủ đầu tư, một giải pháp môi trường được tính toán trong thiết kế không tự động bảo đảm hiệu quả tương ứng trong quá trình sử dụng. Kết quả còn phụ thuộc vào cách công trình được quản lý, bảo trì và khai thác. Vì vậy, sự tiếp nối này góp phần duy trì các điều kiện cần thiết để những định hướng đã đặt ra có cơ hội phát huy trong thực tế.

Hệ thống cảnh quan - công viên Welcome Park tại dự án. Ảnh phối cảnh

Hai mắt xích bổ trợ cho giá trị dài hạn

Theo chủ đầu tư The Collection 688, mối liên kết giữa đơn vị phát triển và đơn vị quản lý vận hành có thể nhìn nhận như một chuỗi tiếp nối. Ở giai đoạn đầu, đơn vị phát triển xác lập định hướng, lựa chọn giải pháp và tạo lập nền tảng vật chất cho công trình. Khi chuyển sang giai đoạn sử dụng, đơn vị vận hành sẽ tổ chức các hoạt động quản lý và duy trì chất lượng theo điều kiện thực tế.

Hai vai trò này bổ trợ cho nhau nhưng không thể thay thế nhau. Thiết kế và các giải pháp kỹ thuật tạo tiền đề cho công năng, hiệu quả sử dụng; trong khi quản lý vận hành góp phần duy trì các điều kiện đó. Đồng thời, những yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng cũng là góc nhìn cần được cân nhắc khi phát triển các công trình mới.

Định hướng phát triển bền vững của The Collection 688 cũng được ghi nhận tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 với danh hiệu Best Sustainable Condo Development (Dự án căn hộ phát triển bền vững xuất sắc nhất). Bên cạnh chứng nhận sơ bộ EDGE, giải thưởng này là một dấu mốc khác trong hành trình phát triển dự án, với ý nghĩa và tiêu chí đánh giá riêng.

Đại diện DICERA và SG Holdings nhận chứng nhận giải thưởng Best Sustainable Condo Development 2026 ngày 16/10/2026

Khu vực đọc sách tại tầng 9 với thiết kế cảnh quan Tropical. Ảnh phối cảnh

Trong bối cảnh chất lượng sống và hiệu quả sử dụng tài nguyên ngày càng được quan tâm, phát triển bền vững không chỉ nằm ở những gì được thiết kế, mà còn ở cách công trình được quản lý và sử dụng theo thời gian. Một hành trình sống xanh cần nhiều hơn một điểm khởi đầu tốt. Đó là sự tiếp nối giữa người đặt ra những tiêu chuẩn và người đồng hành duy trì các giá trị ấy trong đời sống hằng ngày.

(Nguồn: SG Holdings)