Ngày 6/11, UBND xã Thanh Tùng đã gửi báo cáo tới UBND tỉnh Cà Mau và Giám đốc Công an tỉnh về vụ án chết người xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo trên, vào khoảng 6h40 cùng ngày, Công an xã Thanh Tùng nhận được tin báo của ông T.T.Đ. (ngụ ấp Cái Ngay) về việc phát hiện 2 người tử vong tại nhà riêng với nhiều vết chém trên cơ thể.

Nạn nhân được xác định gồm bà T.T.T. (51 tuổi) và con gái N.N.K.A. (9 tuổi, cùng ngụ trên địa bàn).

Sau khi nhận tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.