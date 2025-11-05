Tối 5/11, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Yên Bái cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, UBND phường nhận được tin báo từ Công an phường Yên Bái về vụ việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

Sau đó, một nam sinh đã đẩy nạn nhân qua lan can để nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ảnh: VĐ

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.

"Về thông tin nam sinh lớp 8 dùng hung khí để đâm nạn nhân, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ", ông Chung nói.