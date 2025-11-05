XEM CLIP:

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Phú và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hai đối tượng gồm: L.C.T.V. (SN 2008) và Nguyễn Vĩnh Lợi (SN 2005, cùng ngụ phường Bình Hoà) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Vĩnh Lợi (trái) và L.C.T.V. (phải). Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 4/11, bà T.T.L., chủ tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú), đã đến cơ quan công an trình báo việc bị hai thanh niên cướp giật một chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng ngay tại cửa tiệm.

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Phú và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Qua rà soát, công an nhanh chóng xác định được hai nghi phạm và triển khai truy bắt. Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ L.C.T.V. khi đối tượng đang di chuyển trên xe khách từ Lâm Đồng ra Thanh Hóa để lẩn trốn. Riêng Nguyễn Vĩnh Lợi sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 4/11, L.C.T.V. chở Lợi đến tiệm vàng, Lợi giả vờ vào xem hàng. Khi chủ tiệm đưa nhẫn vàng ra cho xem, Lợi nhanh tay giật lấy rồi bỏ chạy ra ngoài, nơi V. chờ sẵn trên xe máy để tẩu thoát.

Cả hai sau khi gây án đã bán nhẫn vàng được 132 triệu đồng, chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn lên Lâm Đồng. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị bắt giữ.