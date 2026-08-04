MC Huyền Trang đón nhận quà bất ngờ ở tuổi 33

Nữ MC Huyền Trang (nghệ danh Mù Tạt) kết hôn với tiền vệ Phạm Đức Huy vào tháng 3. Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2024 khi tham gia một chương trình thể thao rồi dần công khai mối quan hệ.

Cặp đôi MC Huyền Trang và tiền vệ Đức Huy.

Trên mạng xã hội, 2 người thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường hài hước bên nhau hay những chuyến du lịch đáng nhớ. Đến cuối tháng 11/2025, Phạm Đức Huy ngỏ lời cầu hôn Huyền Trang tại tháp Namsan (Seoul, Hàn Quốc).

Trong hôn lễ, nữ MC bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại hành trình yêu. Cô cho biết mình chưa từng nghĩ 2 người sẽ thành đôi. Chính sự thẳng thắn, chân thành của bạn đời đã chinh phục trái tim cô. Huyền Trang tếu táo bản thân sẽ gọi Đức Huy bằng “anh” sau thời gian dài xưng "chị" vì nam tiền vệ nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Cặp đôi kết hôn sau 2 năm tìm hiểu.

Sau hơn 3 tháng về chung một nhà, Huyền Trang - Đức Huy tiếp tục đồng hành trong nhiều hoạt động. Những lúc chồng thi đấu trên sân cỏ, Huyền Trang luôn có mặt để cổ vũ, chứng kiến phút giây thăng hoa của anh. Cả hai cũng thường sánh đôi trong các sự kiện thể thao, hội họp nhóm bạn thân.

MC Huyền Trang thông báo tin vui sau khi kết hôn.

Mới đây, nữ MC bất ngờ công bố tin mang thai con đầu lòng trong chuyến du lịch đón sinh nhật tuổi 33 tại Nha Trang. Trên trang cá nhân, cô đăng tải ảnh ôm chồng và khoe hình siêu âm thai nhi. Huyền Trang chia sẻ giai đoạn đầu mang thai bị sụt cân còn 43,5kg, hài hước tiết lộ do em bé “hơi quậy”.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu có tổ ấm sung túc được nhiều người ngưỡng mộ

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là một trong những cặp nổi tiếng trong giới giải trí lẫn thể thao Việt Nam. Gần 6 năm gắn bó, cả hai vẫn mặn nồng, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Doãn Hải My và Văn Hậu được khen đẹp đôi.

Hải My và Văn Hậu quen biết nhau qua mạng xã hội vào năm 2020. Cô đã để lại ấn tượng với chàng hậu vệ ngay từ lần đầu gặp mặt. Về phía mình, Hải My có thiện cảm với chồng bởi anh đã chủ động làm quen mình chỉ bằng một câu chào hỏi đơn giản.

Trải qua 3 năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2023, đánh dấu một cột mốc đẹp cho chuyện tình "trai tài - gái sắc". Năm 2024, hai người công khai chào đón con đầu lòng.

Sau khi lập gia đình, cả 2 vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, đồng hành trong các hoạt động thường nhật. Trên mạng xã hội, đôi vợ chồng thường xuyên đăng tải ảnh, video sinh hoạt gia đình, thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Tổ ấm nhỏ của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Đời sống gia đình của Văn Hậu - Hải My được đánh giá sung túc. Hai người đều có nguồn thu nhập tốt từ hoạt động cá nhân. Văn Hậu được nhận xét là người đàn ông tâm lý, biết quan tâm đến vợ con, còn Hải My luôn cố gắng vun vén, chăm lo chu đáo cho tổ ấm. Cuối năm 2025, hai vợ chồng đã chuyển về căn biệt thự 4 tầng trong một khu dân cư cao cấp tại Hà Nội.

Cặp đôi cũng từng phải đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận. Dù vậy, Hải My - Văn Hậu chọn cách ứng xử tinh tế, nhẹ nhàng để bước qua sóng gió.

Clip Doãn Hải My tự hào ghi lại khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu trên sân bóng:

Huyền Trang tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993. Cô là MC quen thuộc trên sóng truyền hình VTV qua nhiều chương trình như: Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao... Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất. Phạm Đức Huy sinh năm 1995, từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999. Anh đã giành 4 chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, hai Siêu Cup, giành Á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019... Doãn Hải My sinh năm 2001, từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước khi lập gia đình, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh.

Ảnh, clip: Tư liệu