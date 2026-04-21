Ngày 19/4 (tức 3/3 Âm lịch), Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn tiếp nhận 8 bệnh nhân trong cùng một gia đình nhập viện do bị ong bắp cày đốt khi đi tảo mộ. Các nạn nhân đều xuất hiện triệu chứng điển hình như sưng phù vùng mặt, nổi sẩn đỏ, ngứa toàn thân, khó thở… cho thấy nguy cơ phản vệ rất cao.

Trước đó, khi đi tảo mộ, thấy cây cối um tùm nên các thành viên trong gia đình tiến hành phát quang nên bị ong đốt vào các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ.

Theo các bác sĩ, ong bắp cày và một số loài ong như ong vò vẽ, ong đất có nọc độc mạnh, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sốc phản vệ - tình trạng dị ứng cấp tính có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bị đốt có thể nhanh chóng xuất hiện phù mặt, nổi ban đỏ, khó thở, tụt huyết áp.

Không chỉ dừng lại ở phản ứng dị ứng, nọc độc ong còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể như suy thận cấp, tán huyết, tiêu cơ vân (gây tiểu myoglobin), thậm chí dẫn đến suy đa tạng. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong sau khi bị ong tấn công, đặc biệt ở khu vực rừng núi hoặc nơi có nhiều tổ ong.

Trước nguy cơ này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi đi tảo mộ, nhất là vào mùa xuân, thời điểm ong hoạt động mạnh.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu khuyến cáo, trước khi dọn dẹp, thắp hương, người dân cần quan sát kỹ khu vực xung quanh mộ, các cành cây, hốc đá để phát hiện sớm tổ ong. Nếu thấy khu vực có ong, mọi người tuyệt đối không lại gần hay tìm cách xua đuổi.

Người dân nên tránh mặc quần áo sặc sỡ, sử dụng nước hoa có mùi đậm hoặc đội mũ có họa tiết hoa. Đặc biệt, bạn không nên trêu chọc, ném đá hay chọc phá tổ ong vì có thể khiến cả đàn tấn công.

Trong trường hợp vô tình phát hiện tổ ong ở gần, người dân cần giữ bình tĩnh, đứng yên vài giây rồi di chuyển chậm ra xa theo hướng ngược chiều gió, tránh chạy hoặc vung tay loạn xạ khiến ong kích động.

Khi bị ong đốt, việc đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh bị tấn công thêm. Nếu còn vòi chích trên da, bạn cần dùng nhíp gắp ra, không nặn hay bóp bằng tay vì sẽ khiến nọc độc lan rộng hơn.

Sau đó, nạn nhân rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng, nước ấm hoặc dung dịch sát khuẩn. Sau đó, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu khó thở, thở rít, phù mặt, nổi mề đay toàn thân, chóng mặt, tụt huyết áp, mê sảng hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác.

