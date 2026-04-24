Ông P.V.M (61 tuổi, trú tại Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng đau vướng cổ dữ dội, nuốt nghẹn và khó thở nhẹ. Theo gia đình, trong bữa tối, do không nhai kỹ, ông M. đã nuốt phải một mảnh xương ngan lớn. Sau khi tự xử lý tại nhà bằng các phương pháp dân gian không hiệu quả, triệu chứng ngày càng nặng, bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi thăm khám và đánh giá nguy cơ, các bác sĩ nội soi thực quản ống mềm để xác định vị trí dị vật cho bệnh nhân. Kết quả nội soi cho thấy một mảnh xương ngan kích thước khoảng 2×1,5 cm mắc tại 1/3 trên thực quản, gần cơ thắt trên, nằm chắn ngang lòng thực quản. Khu vực niêm mạc xung quanh đã xuất hiện các vết trợt loét do cạnh sắc của mảnh xương gây ra.

Nội soi gắp xương ở thực quản cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước nguy cơ tổn thương thực quản nếu xử lý không đúng cách, ê-kíp đã tiến hành gắp dị vật bằng dụng cụ chuyên dụng qua nội soi ống mềm. Thủ thuật được thực hiện cẩn trọng, chính xác, lấy thành công mảnh xương mà không gây thêm tổn thương cho đường tiêu hóa.

Sau can thiệp, tình trạng ông M. cải thiện nhanh chóng, hết đau vướng và khó thở. Các chỉ số sinh tồn ổn định, kết quả kiểm tra lại cho thấy thực quản không có biến chứng nghiêm trọng. Bệnh nhân được xuất viện và hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Các chuyên gia cảnh báo, dị vật thực quản nếu không được xử lý kịp thời có thể gây biến chứng nguy hiểm như thủng thực quản, áp xe trung thất (tỷ lệ tử vong cao) hoặc tổn thương mạch máu lớn. Người dân không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm hay dùng tay móc họng để xử lý dị vật, vì có thể khiến tình trạng nặng hơn.

Để phòng tránh, cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn các thực phẩm có xương như cá, gà, ngan, vịt; nên chế biến kỹ, lọc xương và duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Khi có dấu hiệu hóc dị vật, mọi người cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa nội soi để được xử trí kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

