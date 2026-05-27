Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều 27/5, lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh nêu trên, đồng thời tiếp tục xác minh nguồn gốc số chim chào mào bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Theo vị lãnh đạo này, để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của chim, chủ cơ sở có thể liên hệ nơi mua bán hoặc gây nuôi để lập bảng kê khai, xác nhận theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 26/5, Công an phường Bà Rịa phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh tại số 742 đường Cách Mạng Tháng Tám, do anh Huỳnh Quốc C. (26 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 45 con chim chào mào (Pycnonotus jocosus) còn sống. Trong đó, 10 con có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Với 35 con còn lại, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ, chứng từ liên quan theo quy định.

35 con chim chào mào không rõ nguồn gốc bị tạm giữ để xử lý theo quy định. Ảnh: CACC

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ toàn bộ 35 con chim chào mào để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đại diện Công an phường Bà Rịa cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh sinh vật cảnh trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép.