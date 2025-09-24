Một vụ án mạng gây rúng động đã xảy ra tại thành phố Albuquerque (Mỹ) chỉ vì tranh cãi liên quan đến một chiếc lọc dầu, khiến hai nhân viên cửa hàng phụ tùng O’Reilly Auto Parts đã bị bắn chết. Nạn nhân là Jesus Valdez (18 tuổi) và Richard Newman (47 tuổi).

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bernalillo, vào khoảng 5 giờ 10 phút chiều ngày 14/9, cảnh sát nhận được tin báo có vụ nổ súng tại cửa hàng. Khi lực lượng đến nơi, một nạn nhân đã tử vong tại chỗ, trong khi người còn lại bị thương nặng và sau đó không qua khỏi. Sau quá trình truy tìm, cảnh sát bắt giữ nghi phạm Ismael Rene Tena, 27 tuổi. Anh ta hiện bị buộc tội với hai tội danh giết người.

Nguyên nhân không được cơ quan chức năng công bố cụ thể, nhưng đài KOAT dẫn nguồn tin cho biết sự việc bắt nguồn từ tranh chấp liên quan đến một bộ lọc dầu ô tô. Cha của nghi phạm khai rằng hai cha con đến cửa hàng để đổi lọc dầu và xin thêm hai can dầu mới, vì số dầu trước đó đã bị lãng phí do lắp sai lọc. Nói cách khác, đây chỉ là một lần thay dầu thất bại.

Trong lúc tranh cãi, Tena tỏ ra tức giận, cầm hai can dầu rồi bỏ ra khỏi cửa hàng. Hai nhân viên đã chạy theo, và chính tại bên ngoài cửa hàng, họ đã bị bắn.

Nghi phạm sau đó khai với cảnh sát rằng anh ta nổ súng vì lo sợ cho sự an toàn của mình, cho rằng cả hai nhân viên đã xô đẩy và đánh anh ta. Tuy nhiên, điều tra viên không tìm thấy bất kỳ vết thương hay dấu hiệu bị hành hung nào trên cơ thể nghi phạm để chứng minh lời khai này.

Cuối cùng, chỉ vì vài can dầu trị giá chưa đến 100 USD (khoảng 2,6 triệu VNĐ), hai mạng người đã phải trả giá bằng cái chết. Đây tuy là một vụ việc vô nghĩa nhưng đã gây rúng động trong dư luận.

Theo Carscoops

