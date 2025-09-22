Việc sử dụng hệ thống phanh tái tạo của xe điện để giảm tốc có thể giúp việc lái xe trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên dễ dàng hơn, bởi người lái không phải liên tục chuyển qua lại giữa bàn đạp ga và phanh.

Tuy nhiên, đây lại là vấn đề gây tranh cãi trong quá trình cấp bằng lái ô tô tại một tỉnh ở Canada.

Một học viên tại North Bay (Ontario, Canada) đã trượt bài thi bằng lái hạng G (có thể lái các loại xe ô tô trừ xe tải hạng nặng hoặc xe khách, xe bus) sau khi dựa vào tính năng phanh tái tạo của Tesla Model Y để giảm tốc độ xe.

Do hệ thống này tự động hãm tốc độ mà không cần người lái đạp phanh, giám khảo đã đánh trượt cô.

Chia sẻ với CBC News, Eric Simard cho biết con gái ông đã sử dụng chiếc Tesla của ông để đi thi nhưng không biết cách tắt chế độ phanh tái tạo.

Giám khảo của bài thi đã nói rằng cô không thể tạm dừng bài thi để gọi cho cha hỏi cách tắt tính năng này, đồng thời đã đánh dấu vào bản đánh giá kết quả là chiếc xe không hoạt động đúng, dù thực tế nó chỉ đang vận hành theo thiết kế.

Ngoài ra, vị giám khảo này còn trừ điểm khi chiếc Tesla phát âm thanh cảnh báo lúc đèn giao thông chuyển sang xanh.

“Tôi khá bực bội về điều này, bởi vì dù là phanh tái tạo và bạn không dùng bàn đạp phanh thì rõ ràng bạn vẫn là người hoàn toàn kiểm soát việc khiến chiếc xe dừng lại hay giảm tốc”, Simard nói.

Điều còn khó chịu hơn, khi Simard chia sẻ trải nghiệm này lên Facebook, ông phát hiện rằng một số học viên tại Drive Test Ontario (hệ thống trung tâm thi và cấp bằng lái của tỉnh Ontario) đã được phép dùng phanh tái tạo khi thi thực hành bằng lái hạng G, trong khi một số khác lại bị giám khảo yêu cầu tắt tính năng đó.

Phản ứng trái chiều này dường như xuất phát từ việc bài thi bằng lái ở Drive Test Ontario và Bộ Giao thông Vận tải Ontario chưa có sự thống nhất trong quy chế thi về công nghệ này.

“Các thí sinh được yêu cầu phải hiểu hệ thống an toàn của xe đang lái, bao gồm giữ làn đường, phanh tái tạo, kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đỗ xe tự động. Chúng có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển và hiệu suất như thế nào trong quá trình thi lái”, Julia Caslin, phát ngôn viên của Bộ Giao thông vận tải Ontario, trả lời CBC Canada.

Tuy nhiên, bà không đề cập đến việc người lái buộc phải dùng bàn đạp phanh để chiếc xe dừng lại và trên các trang web chính thức cũng không có tham chiếu nào về việc sử dụng phanh tái tạo.

