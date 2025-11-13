Ngày 13/11, Công an xã Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Nạn nhân là Huỳnh Quốc H. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh), bị nhiều vết chém nghiêm trọng ở cơ thể, đùi và sau đó tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong. Ảnh: MĐ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 12/11, tại khu vực đầu đường tỉnh lộ 823D, xã Đức Hòa, người dân chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả bằng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Sau trận hỗn chiến, cả hai nhóm nhanh chóng lên xe máy rời đi, để lại một thanh niên nằm bất động, máu me khắp người.

Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một số hung khí liên quan đến vụ việc.

Công an đã tiến hành truy xét và xác định một số đối tượng liên quan, sau đó đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. Nghi phạm chính gây ra cái chết của nạn nhân hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình nghi phạm để vận động đối tượng ra đầu thú.

Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ vụ việc.