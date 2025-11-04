XEM CLIP:

Tối nay (4/11), Công an phường An Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra, truy bắt hai đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.

Thanh niên giả làm khách rồi cướp nhẫn vàng. Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra tại tiệm vàng P.T.P, trên đường Phan Đình Giót, thuộc phường An Phú, TPHCM (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo camera an ninh, khoảng 10h45 cùng ngày, một thanh niên mang dép lê, mặc áo kẻ, bịt khẩu trang và đeo kính, đi vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa nhẫn, đối tượng bất ngờ cướp giật và chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Thời điểm này, chủ tiệm cùng nhân viên tri hô, đuổi theo nhưng bất thành.

Cơ quan chức năng sau đó tiến hành công tác khám nghiệm, truy bắt các đối tượng gây án.